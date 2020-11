Isa P llamó a su madre, Isabel Pantoja , antes de ir a pasar el fin de semana a Cantora, tal como le había permitido el programa en el que participa. Lo que no esperaba la joven es que su madre no se pusiera al teléfono , y que tras varios intentos sólo pudiese hablar con la persona que está con ella en casa.

Isa Pantoja está viviendo todo el conflicto entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, mientras participa en La Casa Fuerte junto a su novio Asraf Beno.

Viendo lo angustiada que estaba con este tema, la organización del programa le ofreció salir y poder pasar el fin de semana en Cantora junto a su madre.

Pero antes de marcharse, Isa P quiso llamar a su madre para saber cómo estaba la situación, y lo que ocurrió fue toda una sorpresa para la joven. Primero llamó al móvil de Isabel Pantoja, que estaba apagado. Algo que no extrañó a su hija, ya que explicó que suele hacerlo cada vez que hay una polémica televisiva.

A continuación contactó con Cantora, donde una persona le dijo que su madre estaba durmiendo. Pero al volver a intentarlo más tarde, tampoco consiguió hablar con su madre.

Ante el rechazo, la joven se mostró muy dolida: "Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla, pero no puedo".

"No soy una amiga, o una periodista, o una extraña... ¿Con periodistas sí habla? La paga conmigo, qué culpa tengo yo", se lamentaba entre lágrimas sin entender la actitud de su madre.

Más tarde, durante la gala explicó que sí había podido hablar con la mujer que está con Isabel Pantoja en Cantora y que le transmitió un mensaje de parte de su madre: "Me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella", explicaba la joven asegurando que no iba a preguntarle a su madre sobre los problemas familiares en directo.