"Aún está aquí": Il Divo se despide de Carlos Marín con un emotivo mensaje navideño

La repentina muerte de Carlos Marín, cantante español del grupo Il Divo, ha sobrecogido a los fans del cuarteto musical. El pasado 19 de diciembre, la banda anunciaba con pesar el fallecimiento de uno de sus miembros más míticos a los 53 años, tras haber pasado varios días ingresado en un hospital de Reino Unido a causa del Covid.

El vocalista se encontraba hospitalizado en coma inducido en el centro médico Manchester Royal desde el pasado 8 de diciembre, con pronóstico grave y problemas para respirar. Según confirmó su representante, el cantante estaba vacunado contra el coronavirus.

Ahora, el grupo se prepara para despedir con cariño al español, que ha dejado un vacío irremplazable en la banda. Así, sus compañeros musicales, Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard, han querido lanzar un emotivo mensaje con motivo de las fiestas navideñas para felicitar a todos sus seguidores y, además, recordar la figura de Carlos Marín apenas una semana después de su trágico fallecimiento.

"Si la Navidad es difícil, si has perdido a alguien querido, solo mira en tu corazón, sabrás que aún está aquí. La estrella en el cielo, la ligera nieve que cae, el petirrojo afuera, parece que lo saben. Si este es un momento en el que estás luchando, haz lo que puedas, porque lo que importa eres tú. No hay necesidad de estar alegre, no es necesario ser brillante, solo haz lo que puedas, todo estará bien. Os enviamos amor en Navidad", dice el mensaje.

Il Divo se despide de Carlos Marín // Instagram

De esta forma, la banda ha compartido el christmas enviado por el Club de fans de Carlos Marín en Europa para hablar de estos duros momentos tras el fallecimiento del barítono. A pesar de su notable ausencia, el artista español seguirá siempre cerca de ellos, presente y brillando en cada rincón del firmamento.

La familia de Carlos Marín pide precaución en el velatorio

En España tampoco se han quedado cortos los homenajes para el cantante de Il Divo, cuyos restos mortales acaban de llegar a España desde Londres. El próximo lunes 27 de diciembre está previsto que se celebre un velatorio en honor al barítono en el Tanatorio de San Isidro, donde familiares, amigos y seguidores podrán despedirse de él para siempre. Por la mañana, de 10 a 15 horas, los familiares de Marín podrán velarle hasta la tarde y de 16 a 20 horas será el turno de sus fans.

Sin embargo, los hermanos del intérprete han hecho una petición para el velatorio: no quieren que nadie se acerque a dar un beso a Magdalena Menchero, madre de Carlos Marín. Y es que, ante la escalada de contagios a causa de la variante ómicron, los familiares de Carlos Marín han pedido precaución.