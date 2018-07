Avril Lavigne no deja que sus fans la toquen en los Meet and Greet

PAGAN 400 DÓLARES PERO...

¡Avril Lavigne no quiere que sus fans se acerquen mucho a ella, y mucho menos que le toquen! La cantante ha prohibido que en los 'Meet and Greet', esos encuentros en los que los fans pagan por estar con su ídolo, sus seguidores se acerquen a ella a menos de un metro de distancia, y que la toquen. Ni un abrazo, dos besos, o un simple roce, Avril no está dispuesta a tener ningún tipo de contacto con ellos. ¡A ver quién paga por hacerse una foto así!