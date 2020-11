Bad Bunny da positivo en Covid-19

Taylor Swift y The Weeknd han sido los ganadores indiscutibles de los American Music Awards, pero también han acaparado una buena cantidad de memes. La cantante se ha llevado el premio a 'Artista del Año' y The Weeknd ya tiene en su casa tres importantes galardones, pero la red sigue plagada de divertidos mensajes bromeando sobre sus apariciones en la gala. ¿Nos leerá Taylor el futuro?, ¿y quién ha golpeado a The Weeknd?

💥 American Music Awards: Taylor Swift y The Weeknd, los grandes triunfadores en los AMAs 2020

💥 De Justin Bieber a Billie Eilish: las actuaciones más destacadas de los últimos 10 años de los American Music Awards