Taylor Swift y The Weeknd, los grandes triunfadores en los American Music Awards 2020

La noche del domingo 22 de noviembre se llevó a cabo la 48 ceremonia de los American Music Awards, celebrada en el habitual Microsoft Theatre de Los Ángeles, pero este año adaptada a las medidas de seguridad y los protocolos establecidos por la pandemia mundial de coronavirus.

Una gala que premia los artistas y álbumes más exitosos del último año, que en esta ocasión comprende la música publicada entre el 27 de septiembre de 2019 y el 24 de septiembre de 2020.

Taylor Swift ha sido la gran triunfadora en esta edición de los AMAs llevándose a casa 3 estatuillas, entre ellas la más importante: Artista del año. También ha sido reconocida como Mejor Artista Femenina dentro de la categoría Pop/Rock y como Mejor Videoclip por 'Cardigan'.

The Weeknd también fue uno de los protagonistas de la noche gracias a su gran trabajo After Hours, publicado el 20 de marzo. El artista ha sido premiado como Mejor Artista y Mejor Álbum y Mejor Canción por 'Heartless' dentro de la categoría Soul/R&B.

Además, el artista interpretó en directo un medley de sus temas 'In your eyes' junto al saxofonista Kenny G y 'Save your tears' en una impresionante actuación con fuegos artificiales.

Dentro de la categoría Pop/Rock, el premio a Mejor Álbum ha ido a parar a Harry Styles por su trabajo Fine Line, mientras que Justin Bieber se ha alzado con la estatuilla a Mejor Artista Masculino. Por su parte, Dua Lipa se ha llevado el premio a Mejor Canción por 'Don't Start Now'.

En la categoría latina, Bad Bunny ha sido el indiscutible ganador, llevándose el premio a Mejor Artista y Mejor Álbum por YHLQMDLG. El galardón a Mejor Artista Femenina ha sido para Becky G y la Mejor Colaboración Latina no podía ser otra que 'Tusa', de Karol G y Nicki Minaj.

Otros premiados han sido Doja Cat como Artista Revelación o la banda surcoreana BTS, que se han llevado a casa los premios Mejor Grupo Pop/Rock y Mejor Artista Social.

Estos últimos interpretando por primera vez en directo su nuevo single 'Lifes Goes On' y cerraron la ceremonia con su hit 'Dynamite'.

MEJORES ACTUACIONES

Aunque debido a las limitaciones sanitarias no se ha podido celebrar una ceremonia al uso repleta de espectaculares actuaciones; otra de las actuaciones más esperadas fue la de Justin Bieber y Shawn Mendes, que recientemente han lanzado su colaboración 'Monster' y es la primera vez que podíamos verlos juntos sobre un escenario:

Otra colaboración muy esperada por ver en directo fue la de Jennifer Lopez y Maluma, con sus temas 'Pa' ti' y 'Lonely':

Otra artista que estrenó en directo su último single fue Billie Eillish, interpretando 'Therefore I Am' sobre el escenario del Microsoft Theatre:

Además de llevarse el premio a Mejor Canción Pop/Rock por 'Don't Start Now', Dua Lipa también se convirtió en una de las protagonistas de la noche gracias a su actuación de 'Levitating' con una impresionante puesta en escena en la que, literalmente, levitó por el escenario:

A pesar de haber lanzado recientemente el remix de 'Resilient' junto a Aitana y Tiesto, Katy Perry escogió la balada 'Only Love' para interpretarla durante la ceremonia junto a Darius Rucker:

Bebe Rexha y Doja Cat tampoco perdieron la oportunidad de llevar su colaboración 'Baby, I'm Jealous' al escenario.

LISTADO COMPLETO DE GANADORES

ARTISTA DEL AÑO

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift - GANADORA

The Weeknd

ARTISTA REVELACIÓN

Lewis Capaldi

Doja Cat - GANADORA

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

COLABORACIÓN DEL AÑO

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch “Rockstar”

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours” - GANADORA

Lady Gaga & Ariana Grande “Rain On Me”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé “Savage Remix”

ARTISTA SOCIAL DEL AÑO

BTS - GANADOR

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

MEJOR VÍDEO MUSICAL

Doja Cat “Say So”

Future ft. Drake “Life Is Good”

Lady Gaga & Ariana Grande “Rain On Me”

Taylor Swift “Cardigan” - GANADORA

The Weeknd “Blinding Lights”

MEJOR ARTISTA MASCULINO POP/ROCK

Justin Bieber - GANADOR

Post Malone

The Weeknd

MEJOR ARTISTA FEMENINA POP/ROCK

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift - GANADORA

MEJOR DÚO O GRUPO POP/ROCK

BTS - GANADOR

Jonas Brothers

Maroon 5

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK

Harry Styles “Fine Line” - GANADOR

Taylor Swift “folklore”

The Weeknd “After Hours”

MEJOR CANCIÓN POP/ROCK

Lewis Capaldi “Someone You Loved”

Dua Lipa “Don’t Start Now” - GANADORA

Post Malone “Circles”

Roddy Ricch “The Box”

The Weeknd “Blinding Lights”

MEJOR ARTISTA MASCULINO COUNTRY

Kane Brown - GANADOR

Luke Combs

Morgan Wallen

MEJOR ARTISTA FEMENINA COUNTRY

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris - GANADORA

MEJOR DÚO O GRUPO COUNTRY

Dan + Shay - GANADOR

Florida Georgia Line

Old Dominion

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

Luke Combs “What You See Is What You Get”

Blake Shelton “Fully Loaded: God’s Country” - GANADOR

Morgan Wallen “If I Know Me”

MEJOR CANCIÓN COUNTRY

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours” - GANADORA

Maren Morris “The Bones”

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani) “Nobody But You”

MEJOR ARTISTA MASCULINO RAP/HIP HOP

DaBaby

Juice WRLD - GANADOR

Roddy Ricch

MEJOR ARTISTA FEMENINA RAP/HIP HOP

Cardi B

Nicki Minaj - GANADORA

Megan Thee Stallion

MEJOR ÁLBUM RAP/HIP HOP

Lil Baby “My Turn”

Lil Uzi Vert “Eternal Atake”

Roddy Ricch “Please Excuse Me For Being Antisocial” - GANADOR

MEJOR CANCIÓN RAP/HIP HOP

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP” - GANADORA

DaBaby ft. Roddy Ricch “Rockstar”

Roddy Ricch “The Box”

MEJOR ARTISTA MASCULINO SOUL/R&B

Chris Brown

John Legend

The Weeknd - GANADOR

MEJOR ARTISTA FEMENINA SOUL/R&B

Jhene Aiko

Doja Cat - GANADORA

Summer Walker

MEJOR ÁLBUM SOUL/R&B

Doja Cat “Hot Pink”

Summer Walker “Over It”

The Weeknd “After Hours” - GANADOR

MEJOR CANCIÓN SOUL/R&B

Chris Brown ft. Drake “No Guidance”

Summer Walker “Playing Games”

The Weeknd “Heartless” - GANADORA

MEJOR ARTISTA MASCULINO LATINO

Bad Bunny - GANADOR

J Balvin

Ozuna

MEJOR ARTISTA FEMENINA LATINA

Becky G - GANADORA

KAROL G

Rosalía

MEJOR ÁLBUM LATINO

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Las que no iban a salir”

Bad Bunny “YHLQMDLG” - GANADOR

MEJOR CANCIÓN LATINA

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas X J Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa” - GANADORA

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty one pilots - GANADOR

MEJOR ARTISTA ADULTO CONTEMPORÁNEO

Lewis Capaldi

Jonas Brothers - GANADOR

Maroon 5

MEJOR ARTISTA (INSPIRACIÓN CONTEMPORÁNEA)

Lauren Daigle - GANADORA

for KING & COUNTRY

Kanye West

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Kygo

Lady Gaga - GANADORA

Marshmello

MEJOR BANDA SONORA

Birds of Prey: The Album - GANADORA

Frozen II

Trolls: World Tour