Bad Bunny presenta 'Dákiti', su nueva canción con Jhay Cortez

Bad Bunny vuelve a sorprender a sus seguidores y lanza una nueva canción en colaboración con Jhay Cortez. Los artistas puertorriqueños unen su voz y talento en 'Dákiti', una canción titulada como un pub ubicado en San Juan, en Puerto Rico.

Asimismo, este tema llega con un videoclip dirigido por Stillz y grabado en el país natal de ambos cantantes, que aparecen de fiesta, en la playa y rodeados de mujeres.

'Dákiti' ha sido producido por Bad Bunny y Jhay Cortez junto con Mora y Tainy y, podría ser el primer adelanto del próximo álbum del intérprete de 'Callaíta'.

No es la primera vez que Bad Bunny y Jhay Cortez trabajan juntos, ya lo hicieron en el remix de 'No Me Conoce', donde también participó J Balvin; y en 'Cómo Se Siente', una de las canción del disco LAS QUE NO IBAN A SALIR.

LETRA DE 'DÁKITI' DE BAD BUNNY Y JHAY CORTEZ

Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves

Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré

Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé

¿Y de nosotros quién va a hablar? Si no nos dejamos ver

Y a veces es Dolce a veces Bulgari

Cuando te lo quito después de los party

Las copas de vino, las libras de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari

Tú mueves el cul* fenomenal

Pa’ yo devorarte como animal

Si no te has venido, yo te voy a esperar

En mi cama y lo vo’a celebrar

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo

Y si tú me tiras, vamo’a nadar en lo hondo

Si es por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

A mí sin cojones lo que digan tus amigas

Ya yo me enteré, se nota cuando me ves

Ahí donde no has llega’o sabes que yo te llevaré

Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé

¿Y de nosotros quién va a hablar? Si no nos dejamos ver

Mami, me tienes jukiao (sí)

Si fueras la Uru’, me tuvieses parquea’o

Dando vueltas por Condado, contigo siempre arrebata’o

Tú no eres mi señora

Pero… Toma cinco mil, gástalo en Sephora

Louis Vuitton, ya no compra en Pandora

Como piercing, a los hombres perfora (eh-eh-eh)

Hace tiempo le rompieron el cora

Estudiosa, puesta pa’ ser doctora

Pero, le gustan los títeres wheeliando motora

Yo estoy pa’ ti las veinticuatro horas

Baby, a ti no me opongo

Y siempre te lo pongo

Y si tú me tiras, vamo’a nadar en lo hondo

Si es por mí te lo pongo

De septiembre hasta agosto

A mí sin cojones lo que digan tus amigas

Ya yo me enteré, se nota cuando me ves

Ahí donde no has llega’o sabes que yo te llevaré

Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé

¿Y de nosotros quién va a hablar? Si no nos dejamos ver

Y a veces es Dolce a veces Bulgari

Cuando te lo quito después de los party

Las copas de vino, las libras de mari

Tú estás bien suelta, yo de safari

Tú mueves el cul* fenomenal

Pa’ yo devorarte como animal

Si no te has venido, yo te voy a esperar

En mi cama y lo vo’a celebrar