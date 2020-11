Latin GRAMMY 2020: Alejandro Sanz, Residente y Lafourcade eclipsan a J Balvin, Bad Bunny o Maluma y premian discretamente a Rosalía

La noche de los Latin GRAMMY 2020 se presentaba más que favorable para que el reguetón de J Balvin , Ozuna o Bad Bunny , se alzase con una miríada de premios, pero lo astros no estaban dispuestos a dejar de lado a la vieja guardia portadora del estandarte de la música latina.

A pesar de partir como claro favorito con 13 nominaciones, J Balvin vio volar uno a uno los garladores de las categorías reina de los Latin GRAMMY. Ni mejor Grabación del año ni Canción del año ni Mejor álbum del año recayeron en manos de los reyes del reguetón. La gran fiesta de la música latina siente debilidad por los géneros más tradicionales como el pop, la música con tintes regionales y la canción de autor.

Así, Alejandro Sanz se alzo con el codiciado Latin GRAMMY como Grabación del año por Contigo, afianzando así su título de artista español con más premios Grammy y Latin Grammy de la historia: en concreto suma ya ¡24 premios Latin GRAMMY! Sin embargo, el madrileño ni estuvo presente en la gala ni pudo conectarse por videoconferencia para agradecer el galardón.

Por su parte, Natalia Lafourcade se llevó el gramófono al Mejor álbum del año por Un canto por México, Vol. 1, al que sumó también el de Canción Regional Mexicana y Canción Alternativa.

Por su parte, Residente logró nada menos que el premio a Canción del año por su tema 'René', así como el de Canción de Rap/Hip Hop por 'Antes Que el Mundo Se Acabe'.

En su discurso de agradecimiento, el exmiembro de Calle 13, hizo apología de la música como arte, no como intento de triunfar basado en los algoritmos de éxito: "El arte no se hizo para establecer récords, no estamos en las olimpiadas".

El puertorriqueño, que competía con líderes de ventas como Karol G, Ricky Martín, Juanes y Maluma, no dudó en plasmar en palabras lo que los premios dejaban entrever, un año más, en sus galardones: "Veo talento, pero también a gente con miedo por no vender o sonar en la radio. En el arte no se puede tener miedo", y añadía: "El arte está hecho para ser reflejo de lo que nos afecta, para hacernos sentir libres, aunque nos cueste la vida".

'René' es una canción compleja de siete minutos de duración, en los que habla de su salud mental, de política e incluso del negocio que le llevó a la fama; y competía con grandes éxitos internacionales como 'ADMV' de Maluma; 'Bonita' de Juanes y Sebastián Yatra; 'Tusa', de Karol G y Nicki Minaj; 'El mismo Aire' de Camilo o 'For Sale' de Alejandro Sanz y Carlos Vives, entre otros.

EL REGUETÓN: LOS LATIN GRAMMY HACEN OÍDOS SORDOS

Bajo el lema 'La música nos humaniza', los Latin GRAMMY celebraron este jueves su edición XXI con una gala retransmitida desde varios países para festejar el éxito mundial de los ritmos latinos en un año especialmente duro por la pandemia del coronavirus.

Y a pesar de que en esta ocasión el reguetón parecía imponerse en las quinielas, con un J Balvin partiendo como favorito con 13 nominaciones, logrando con ello un récord como primer artista con más nominaciones en un solo año, se impusieron otros géneros más tradicionales como el pop, la música regional mexicana de Lafourcade o la canción de autor de Residente. Finalmente, Balvin tuvo que conformarse con el galardón a Mejor álbum de música urbana por su álbum Colores.

Tal vez ese "miedo" al que hacía referencia en su discurso Residente, no solo sea asunto de aquellos que temen "no vender o sonar en la radio", sino también de los que sienten amenazado su "arte" frente a la corriente imparable de un mainstream latino que les arroya. Porque no todo el reguetón es algoritmo carente de sentimiento, ni toda la música latina de corte más tradicional está hecha "para hacernos sentir libres, aunque nos cueste la vida".

De esta forma, ninguno de los favoritos en los Latin GRAMMY 2020 se impuso en las categorías principales: Bad Bunny, candidato en seis categorías, se coronó con 'Yo perreo sola' como Mejor interpretación reguetón; mientras que el puertorriqueño Ozuna se llevaba dos galardones por su tema junto a Rosalía, 'Yo x ti, tú x mí', en concreto a Mejor fusión/interpretación urbana y Mejor Canción Urbana.

Rosalía sumaba por tanto tres gramófonos, al lograr otro por 'TKN' -junto al rapero Travis Scott- como Mejor vídeo musical versión corta.

Por su parte, pop latino tuvo también su espacio en los premios de la Academia Latina de la Grabación, que reconocieron al joven artista Camilo junto a Pedro Capó por 'Tutu' como Mejor canción pop. El Mejor nuevo artista sin embargo para la Academia fue Mike Bahía.

EL REGUETÓN TRIUNFA (SOBRE EL ESCENARIO): ACTUACIONES DE LOS LATIN GRAMMY 2020

Miami fue la sede parcial de esta XXI edición de los Latin GRAMMY, y desde allí, discurrió por cuatro ciudades del continente americano y Madrid.

Karol G con su éxito 'Tusa', J Balvin con 'Rojo', Guaynaa y Sebastián Yatra con 'Chica ideal' o Bad Bunny con 'Si veo a tu mamá', o Anitta, llenaron de música y espectáculo las casas de medio mundo, con el sabor agridulce y poco pulido que nos ha dejado la pandemia por la COVID-19. ¡Pero fiesta al fin y al cabo! Sin el público agolpándose delante del escenario, pero inundándonos de esperanza y ganas de recuperar la 'antigua normalidad'.

También pudimos ver sobre el escenario a Marc Anthony, Pitbull, Ricky Martin o Carla Morrison ¡E incluso José Luis Perales interpretó desde una azotea de la capital española un repertorio de sus clásicos! Por su parte, Alejandro Fernández rindió un homenaje al mariachi desde Guadalajara junto a Cristian Nodal y Calibre 50, y Fito Paez se conectó desde Buenos Aires acompañado de Nathy Peluso.

Una gala presentada por Yalitza Aparicio, la actriz amateur nominada a un Oscar como mejor actriz en 2019 por Roma, de Alfonso Cuarón.

LOS GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY 2020

Latin Grammy Mejor Canción del año

Residente logró nada menos que el premio a Canción del año por su tema 'René', una canción compleja de siete minutos de duración, en los que habla de su salud mental, de política e incluso del negocio que le llevó a la fama. Competía con grandes éxitos intenacionales como 'ADMV' de Maluma; 'Bonita' de Juanes y Sebastián Yatra; 'Tusa', de Karol G y Nicki Minaj; 'El mismo Aire' de Camilo o 'For Sale' de Alejandro Sanz y Carlos Vives, 'Codo con Codo' de Jorge Drexler; '#ELMUNDOFUERA', la improvisación de Alejandro Sanz en los primeros días de la pandemia; 'Tiburones' de Ricky Martin y 'Lo que en ti veo' de Kany García y Nahuel Pennisi.

Latin Grammy Mejor grabación del año

'Contigo' de Alejandro Sanz recibió el premio a la Grabación del año, y competía con 'Tusa' de Karol G y Nicky Minaj; 'China' de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G con Ozuna y J Balvin; 'René' de Residente; 'Vete' de Bad Bunny; 'Rojo' de J Balvin; 'Tutu' con Camilo y Pedro Capó; 'Cuando estés aquí' de Pablo Alborán; 'Solari Yacumenza' de Bajofondo y Cuateim 1080; y 'Lo que en ti veo' con Kany García y Nahuel Pennisi.

Latin Grammy Álbum del año

'Un canto por México, Vol. 1' de Natalia Lafourcade recibió el título de Álbum del año en los Latin GRAMMY. También competían en la categoría estrella Bad Bunny por 'YHLQMDLG'; Camilo por 'Por primera vez'; Kany García por 'Mesa para dos'; J Balvin por 'Colores'; J Balvin y Bad Bunny por 'Oasis'; Jesse & Joy por 'Aire (Versión día)'; Ricky Martin por 'Pausa'; Fito Paez por 'La conquista del espacio' y Carlos Vives por 'Cumbiana'.

Latin Grammy Mejor álbum de música urbana

J Balvin partía como favorito con 13 nominaciones, convirtiéndose en la estrella con más nominaciones en un solo año, sin embargo solo se ha llevado el premio a Mejor álbum de música urbana por su disco 'Colores'.

Latin Grammy Mejor interpretación reguetón

Bad Bunny se coronó con 'Yo perreo sola' en Mejor interpretación reguetón, pero no obtuvo galardón en las otras cinco categorías a las que estaba nominado.

Latin Grammy Mejor Vídeo musical versión corta

Rosalía también logró el galardón con 'TKN', junto al rapero Travis Scott, como Mejor vídeo musical versión corta. Sumando así tres gramófonos gracias a los premios recibidos por 'Yo x ti Tú x mí', su tema con Ozuna.

Fito Páez uno de los grandes ganadores

La música de cantautor también tuvo su reconocimiento y Fito Páez fue uno de los ganadores de la noche logrando los Latin Grammy por Mejor álbum pop rock con 'La conquista del espacio' y Mejor canción de pop/rock con 'La canción de las bestias'. El álbum Mesa para dos de la cantautora puertorriqueña Kany García ganó en la categoría de Mejor álbum cantautor y 'Biutiful' de la chilena Mon Laferte se coronó como Mejor canción de Rock.

Alejando Fernández, Carlos Vives o Ricky Martin también se llevaron sus galardones

El mexicano Alejandro Fernández se alzó con el premio a Mejor álbum de música ranchera/mariachi por Hecho en México. Carlos Vives acumuló tres gramófonos en la 21 edición de los premios latinos: Mejor álbum contemporánep/fusión tropical por Cumbiana, Mejor canción tropical por 'Canción para Rubén' junto a Rubén Blades y Mejor vídeo musical versión larga por 'El mundo perdido de Cumbiana'. Ricky Martin ganó el Latin Grammy por su disco Pausa en la categoría Mejor álbum vocal pop.