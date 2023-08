Bad Bunny publica una foto muy oscura sin camiseta y la red la edita para descubrir su desnudo

Aunque Elon Musk le haya cambiado el nombre a Twitter, en la antigua red social del pajarito azul -ahora X- las cosas siguen desarollándose de la misma manera. Miles de hilos, trending topics y memes continúan ocupando el time line de cualquier usuario.

Lo más comentado de las últimas horas tiene que ver con Bad Bunny. El conejo malo publicó una imagen de su torso desnudo frente al espejo, un sugerente autoretrato en el que aparentemente no deja nada al descubierto por la oscuridad de la foto. Pero nada más lejos de la realidad.

El intérprete de Un verano sin ti pecó de ingenuo y pensó que la oscuridad de la fotografía ocultaría sus partes más pudorosas, pero un sencillo retoque fotográfico dejó al descubierto su parte más salvaje

Justo en el límite de la fotografía se puede apreciar su musculado bajo vientre y el inicio de su pene.

Los tuiteros le subieron un poquito el brillo a la foto y... Voilá. El Bad Bunny más salvaje quedó a la vista de todos.

No es la única publicación reciente que ha llamado la atención de sus fans puertorriqueños. Ultimamente pasa mucho tiempo tanto en el gimnasio como con Kendall Jenner, con la que ya es una evidencia que mantiene una relación seria. Incluso su canción Where She Goes incluye muchísimas refeferncias a la modelo.