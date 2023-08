Las referencias a Kendall Jenner en la canción y el vídeo 'Where she goes' de Bad Bunny

La referencias a Kendal Jenner en Where she Goes de Bad Bunny | Getty Images

El romance entre el puertorriqueño y Kendall Jenner es un secreto a voces.

Desde que se les vio a principios de año juntos saliendo de un restaurante de sushi todos hablan de esta pareja. Al poco tiempo de que los fotógrafos los pillasen dándose un beso, el cantante sacó Where she goes,una canción que parece hablar de cómo se conocieron.

El título está en inglés, la lengua materna de la modelo y significa "a donde vaya ella".

Es algo bastante anecdótico pues es la única canción en solitario de Bad Bunny que está en esta lengua. La letra de Where she goes trata sobre el encuentro de una noche con una chica especial de la que se queda prendado y quiere seguir conociendo.

"Baby, dime la verdad/ Si te olvidaste de mí/ Yo sé que fue una noche na' má'/ Que no se vuelve a repetir/ Tal ve' en ti quise encontrar, ey/ Lo que en otra perdí", son algunas de las estrofas de la canción.

No obstante, las referencias no están tanto en lo que dice sino en lo que muestra en el videoclip. Casi todo se ambienta en un desierto donde él coge un coche y se dirige a una fiesta en torno a una hoguera. Allí conoce a una chica y comienzan a intercalarse bastantes detalles que se pueden vincular a Kendall Jenner.

Como un ángel... ¿De Victoria's Secret?

La prueba más evidente es la chica en ropa interior blanca con alas.

El ángel en el vídeo de Bad Bunny 'Where She Goes'

Kendall Jenner es la única de sus hermanas que ha desfilado para Victoria's Secret, una marca de lencería que suele recurrir a ese look en su pasarelas.

De hecho, hace unos años la modelo llevó un disfraz de ángel casi idéntico al que sale en Where she goes en Halloween.

Plasmando los gustos y aficiones de Kendall:

De los coches antiguos...

En el videoclip de la canción salen muchas de las aficiones de la modelo, como los coches clásicos de lujo.

El puertorriqueño sale conduciendo un Rolls Royce, un modelo vintage que se asemeja mucho con los que aparece la joven en sus redes sociales.

Bad Bunny en Where She Goes

... A la equitación y los caballos

Otra de sus aficiones es la equitación.

Desde pequeña le ha gustado este deporte y muchas veces comparte videos montando a caballo.

Estos animales son los más recurrentes en el vídeo canción y se ven en varias escenas: libres, con alguien sobre su lomo o en una habitación.

Los caballos en el vídeo de 'Where She Goes'

Él rodeado solo de chicas, ella de chicos y chicas

Comienza la fiesta y el cantante de Puerto Rico se fija en una chica -muy parecida a la modelo- que le devuelve la mirada. Sentados en dos sofás situados frente a frente se miran mientras están rodeados de personas.

Bad Bunny solo está acompañado por mujeres mientras quee ella está rodeada de hombres y mujeres. Muchos piensan que opina que es una referencia a la supuestabisexualidad de Kendall.

La modelo aclaró estos rumores para la revista Vogue en 2018. "Creo que lo piensan porque no soy como mis hermanas, que son como 'Aquí estoy yo con mi novio' y a mi nunca me han visto con un chico", comenzaba diciendo. "No soy gay y no tengo nada que esconder y nunca lo escondería", continuaba antes de mostrarse abierta a un cambio.

"No creo que haya un solo hueso bisexual o gay en mi cuerpo pero no lo sé... ¿quién sabe? Estoy a favor de experimentar pero nunca lo he hecho", añadía, dejando todavía sembrada la duda.

El horóscopo de Kendall

En unos pocos fotogramas podemos ver un escorpión caminando sobre la arena del desierto. Solo pasa una vez pero se puede ver perfectamente. La modelo nació el 3 de noviembre, por lo que es Escorpio, un signo zodical que se representa con ese alacrán.

El símbolo del horóscopo de Kendall Jenner en el vídeo de Bad Bunny

El cantante no ha sido la única vez que hace alusión a este singo pues en la canción Coco Chanel dice: "Las de escorpio son peligro, lo dijo Mela y Rukmini, ey".

Chupitos de tequila, como la bebida de Kendall

Kendall Jenner tiene una marca de tequila, 818, y ¿qué beben en el videoclip? Efectivamente, la chica que sale en el vídeo y que se parece bastante a Kendall tiene enfrente una mesa con esta bebida alcohólica.

El tequila en el vídeo de Bad Bunny

Demasiados detalles como para tratarse de simples coincidencias. Con pequeños guiños Where she goes confirmaque están enamorados y que como muchos creen, son pareja.