El baile viral de Dua Lipa que marcó un antes y un después en su carrera

Dua Lipa es actualmente una artista de fama internacional. Tiene ya publicados tres álbumes de estudio y ha ganado varios premios Grammy, como el Premio Grammy al mejor álbum vocal de pop, que ganó en 2021 por su álbum Future Nostalgia.

La artista britanicoalbanesa acumula más de 68 millones de oyentes mensuales en Spotify y el videoclip de su single Illusion supera los 42 millones de visualizaciones. Las cifras avalan su éxito, pero durante su carrera también ha pasado por momentos difíciles.

La intérprete de Physical recordó en una entrevista con Simon Hattenstone para el diario The Guardian un momento que vivió en 2018, cuando fue duramente criticada en redes sociales por una de sus actuaciones. Te contamos cómo lo vivió y cómo percibe la situación ahora.

Todo comenzó en una gala de premios

Corría el año 2018, Dua Lipa tenía 23 años y apenas acaba de sacar su primer disco, llamado Dua Lipa. La londinense había recibido cinco nominaciones a los Premios BRIT, los premios otorgados por la Industria Fonográfica Británica, de los que ganó dos en la categoría de Artista solista femenina británica y Artista británica revelación.

En la gala, la británica también realizó una actuación, donde cantó su éxito New Rules. Una actuación que, a pesar del despliegue de luz, color, coreografía y escenografía, fue duramente criticada. ¿Qué sucedió exactamente?

Un fragmento que se hizo un mundo

Como se puede ver en el vídeo, la intérprete de New Rules no para de bailar en casi toda la actuación, pero hay un momento muy puntual donde baja un poco el ritmo. Ese fue precisamente el momento en el que se fijaron los seguidores para criticarla de forma injusta y desmesurada.

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores comentó en el vídeo de YouTube de la actuación "me encanta su falta de energía. ¡Vamos, chica! ¡Danos la nada más absoluta!". El comentario se viralizó, dando lugar a nuevas criticas que cuestionaban su talento y los premios que había recibido. Unas críticas que, por desgracia, la artista volvería a recibir tras ganar el Premio Grammy al mejor álbum vocal de pop por Future Nostalgia.

Su visión entonces y ahora

Dua Lipa ha rescató lo que supuso este momento para ella, así como sus sensaciones posteriores al respecto en la mencionada entrevista con Simon Hattenstone: "La cosa que más feliz me hacía, actuar y escribir canciones, también me estaba haciendo disgustarme y decepcionarme porque la gente estaba echando por tierra todo aquello en lo que había estado trabajando".

Asimismo, la cantante ha confesado que hubo un factor que complicó aún más la situación: "Estaba tratando de averiguar quién era como artista. Todo esto estaba pasando cuando tenía 22, 23 años y todavía estaba creciendo".

El malestar derivado de toda la situación duró casi dos años, hasta que su segundo álbum Future Nostalgia vio la luz. Por suerte, no llegó a sufrir una depresión como tal: "Nunca llegué a no tener fuerzas para salir de la cama por lo que pensaba que la gente pensaba de mí. No me preocupé hasta tal punto" - cuenta la estadounidense.

Su punto de inflexión, según relata, fue su actuación de Don't Start Now en los MTV Europe Music Awards de 2019: "Se volvió obvio para mí que finalmente me tenía que levantar y bailar delante de la gente después de lo que habían pensado de mí tanto tiempo. Y volví, hice esa actuación y todo el mundo empezó a decir 'nos equivocamos'. Me sirvió de verdadero impulso".