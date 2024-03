BBC desmiente que el vídeo de Kate Middleton fuese creado con Inteligencia Artificial

Aunque la avalancha de teorías y especulaciones ha amainado tras el anuncio de Kate Middleton, todavía hay quién duda de la veracidad del vídeo y sus declaraciones sobre que padece cáncer.

En las redes sociales hay quien se atreve a analizar las imágenes y asegurar que están creadas a través de Inteligencia Artificial. Unas observaciones basadas en falsas pruebas, como que la Princesa utiliza un jersey de rayas marineras muy similar a otro lucido en anteriores ocasiones. Incluso algunos afirman que su anillo de compromiso "aparece y desaparece".

Estas incorrectas deducciones han obligado a la cadena BBC a emitir un comunicado negando que el vídeo sufriese ningún tipo de edición. Además, confirman que fueron sus propios empleados los que se trasladaron al Palacio de Kensington -residencia de los Príncipes de Gales- para grabar el comunicado en el que Kate Middleton anuncia que tiene cáncer. "No hubo edición del vídeo y lo que los espectadores vieron fue lo que filmó el equipo", aseguran.

"BBC Studios filmó un mensaje de la Princesa de Gales en Windsor esta semana. Nos gustaría desearle a Su Alteza Real una pronta recuperación", expresaba el medio en el comunicado emitido. Chris Ship, editor de ITV News, añadió además que la Princesa se involucró en el rodaje, ya que se trataba de un tema personal muy delicado que quiso transmitir con cercanía y nobleza hacia los ciudadanos británicos.

Unas palabras con las que pretenden disipar cualquier tipo de duda y frenar los falsos rumores de que se trata de un vídeo creado gracias a la Inteligencia Artificial.

El vídeo de Kate Middleton responde a los meses de rumores y comentarios sobre su paradero, que ahora encuentran explicación en la dura enfermedad que atraviesa.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito", expresaba. "Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", decía a la vez que agradecía los mensajes de cariño y apoyo recibidos durante su ausencia.