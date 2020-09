Beatriz Luengo enamora con la versión feminista de 'Hawái' de Maluma

Una de las canciones de este verano ha sido 'Hawái' de Maluma. Ahora, Beatriz Luengo ha cambiado la letra del tema y lo ha convertido en una respuesta feminista al artista colombiano.

"Hawaii respuesta mujer" ha escrito la cantante junto con el vídeo de la preciosa versión a piano, que ya tiene más de un millón de reproducciones.

No es la primera vez que Beatriz Luengo graba una versión de este estilo. Ella misma ha recordado que lo hizo con 'El Amante' de Nicky Jam, con quién interpretó la canción, y también se atrevió con 'When I was your man' de Bruno Mars.

MTV VMAs: MEJOR VÍDEO LATINO PARA 'QUÉ PENA'

La pasada gala de los MTV VMAs premió a Maluma, se llevó el premio a mejor vídeo latino por 'Qué pena', que se enfrentaba a a 'China' de Anuel AA en la que colaboraron Daddy Yankee, Ozuna, Karol G y J Balvin; 'Yo Perreo Sola', de Bad Bunny; 'Amarillo', del propio J Balvin; 'Mamacita', de Black Eyed Peas, en la que colaboraban Ozuna y J Rey Soul; y el éxito 'Tusa' de Karol G con la colaboración de Nicki Minaj.

"Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días. Es increíble que desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción", comentaba el cantante al recoger su premio.

'PAPI JUANCHO', UN TRIBUTO A MEDELLÍN

El cantante ha explicado lo especial que es para él este álbum, donde con su sonido y sus letras rinde tributo a su Medellín natal.

"Este álbum es muy especial para mí, es mi esencia, con lo que crecí, la música que disfruto con mis amigos. En el disco está mi gusto personal a nivel de reggaetón, por eso quise invitar a los artistas que me han inspirado. Es una producción que hice con mucho amor para complacer a mis seguidores, pero también, para satisfacerme a mí mismo. Quiero que la gente lo disfrute, que lo gocen: esta es la esencia de Papi Juancho".