En 2017 Becky G nos lo dejó claro. A la cantante de origen mexicano le gustan los chicos Mayores. Lo proclamó a los cuatro vientos junto a Bad Bunny en un videoclip que acumula más de 2.000 millones de reproducciones en YouTube.

Lo curioso es que esta canción en la que dicen le gustan los hombres "que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores" no está inspirada en ningún señor ni ningún hombre mucho mayor que ella.

La cantante de ahora 24 años reveló en 2019 en El Comercio de Perú que la canción surgió de su relación con el mediocampista de Los Angeles Galaxy Sebastian Lletget, que de mayor tiene poco. Becky G nació en 1997 y Sebastian Lletget en 1992, sólo se llevan cinco años.

La cuestión es que Lletget aparenta más edad que Becky G y hasta su abuela se echó las manos a la cabeza cuando los vio juntos por primera vez. "Mi abuelita me llamó y me dijo: 'Mija, ¿cuántos años tiene ese hombre'. ¡Estás con un hombre!', Y yo: 'Sí, lita, estoy con un hombre'. Y empezó así como un chiste que 'a mí me gustan mayores'", contó la cantante sobre el que hoy sigue siendo su pareja.

Sebastian Lletget, el novio de Becky G

La relación de Becky G y Sebastian Lletget empezó en 2017. Fue amor a primera vista.

Una compañera de trabajo de Becky G les presentó en un rodaje y ya no hubo marcha atrás. “Sebastián y yo nos conocimos cuando grababa Power Rangers, todo fue por mi coestrella Naomi. Ella está casada y su esposo y Sebastian jugaron juntos al fútbol. Así que cuando Naomi me conoció, dijo: ‘Chica tú eres genial, tú te mereces estar con un hombre’, y yo le dije: ‘No, yo no quiero estar con nadie, yo ya he estado ahí, ya he intentado eso de las relaciones, y estoy enfocada en otras cosas ahora, estoy bien’. Y ella dijo: ‘Está bien, yo ya sé con quien te vas a casar", contó la cantante sobre la conversación que tuvo con la actriz Naomi Scott, pareja del futbolista Jordan Spence.

Desde aquel 2017 la relación se ha ido consolidando poco a poco hasta llegar a la crisis del coronavirus, cuando el tiempo juntos sirvió para afianzar la relación. "Mi relación con Sebastian es algo muy hermoso porque, además de ser mi novio, también es mi mejor amigo", dijo en 2019, un año antes de nombrar por primera vez la palabra boda.

"Esta es la primera vez en toda nuestra relación que hemos tenido tanto tiempo juntos, en esta cuarentena… Vamos paso a paso, tranquilos, tratamos de aprovechar este tiempo, estoy muy enamorada pero de boda yo no sé", contó Becky G en 2020, sin confirmar cuál será su siguiente paso.

¿Son hermanas Becky G y Karol G?

El futbolista Sebastian Lletget no es el único famoso con el que se relaciona a Becky G. Al hablar de la cantante resulta inevitable mencionar a Karol G.

Entre ellas se llaman las G pero no porque tengan ningún vínculo familiar. Becky G es de origen mexicano y Karol G es de origen colombiano. La G de Becky es de Gómez (Rebbeca Marie Gómez), la G de Karol es de Giraldo (Carolina Giraldo Navarro).

No hay vínculos familiares pero sí artísticos. Becky G y Karol G grabaron juntas en 2018 el remix de Mi Mala.

Becky G tiene en tres hermanos y una medio hermana. La cantante es la tercera de cuatro. Hasta finales de 2017 se sabía que Becky G tenía tres hermanos, Frankie, Alex y Stephanie, pero en diciembre de 2017 sacó a la luz un secreto familiar en Twitter. ¡Tien otra hermana! Una media hermana que conoció cuando la joven tenía 11 años y la cantante tenía 13.

"Hoy es el 18 ° cumpleaños de mi media hermana. Sí, lo dije. Mi media hermana Aprendí sobre Amber cuando tenía 13 años. Cuando Frankie tenía la edad suficiente y estaba listo, mis padres y yo también compartimos esto con él. Poco después, mis padres, Frankie y yo hablamos con Stephanie y Alex. Todos teníamos preguntas y lidiamos con la información de diferentes maneras, pero lo más importante, lo manejamos juntos, como una unidad. Ahora que ella tiene 18 años y es su propia persona, muchas cosas en mi vida han cambiado y ahora comparto mi vida con el mundo. Pero estoy cumpliendo mi promesa y sentí que estaba en mi corazón escribir esto para que ella lo supiera.", dice la carta que compartió en Twitter para felicitarla por su cumpleaños.

En aquel momento la artista tenía 20 años, lo cual indica que se lleva con su hermana solo dos años y que sabía de ella desde hacía siete años.

Cuánto mide Becky G

Becky G y Clarissa Molina, en los premios Juventud 2021 // Getty Images

El otro punto que resulta imposible de evitar al hablar de Becky G es su estatura. Las fotos de Becky G junto a otros artistas son llamativas por la diferencia de alturas, y la pregunta es inevitable: ¿cuánto mide Becky G?

La cantante mide 1,54 metros. Su novio, Sebastian Lletget, mide 1,78. ¡Le lleva 24 centímetros, de ahí la diferencia de altura que se ve en las fotos!

Es más o menos la misma diferencia que se muestra en esta imagen junto a la modelo Clarissa Molina, que mide 1,75 metros (más cerca de Lletget que de G).