Belén Rueda habla de sus peores momentos tras el ictus que sufrió

Belén Rueda sufrió un ictus transitorio en una época en la que la carga de trabajo era demasiado intensa. Ahora no tiene reparos al hablarlo, pero hubo un tiempo en el que lo ocultó por temor a que dejasen de llamarla para trabajar.

A sus 59 años, Belén Rueda ha superado uno de los capítulos más complicados de su vida.

La actriz sufrió un ictus transitorio hace unos años, cuando la carga de trabajo que tenía encima no le permitía descansar lo suficiente. Solo dormía entre tres y cuatro horas al día, un estrés constante que le pasó factura en su salud. Sin embargo, logró salir reforzada de aquel episodio y a día de hoy está mejor que nunca.

Las pruebas detectaron un aneurisma, le coloraron un stent y a día de hoy no sufre ninguna consecuencia. Su hermana, que llamó a la ambulancia, le salvó la vida.

En una reciente entrevista con Ricard Ustrell en el programa Col-lapse de TV3, la intérprete de El Orfanato recordaba cómo vivió los meses posteriores.

Aunque ya estaba recuperada, guardó en la intimidad lo sucedido por temor a que le faltase trabajo. "Solo se lo conté a las personas más cercanas. Pensaba que si lo contaba me quedaba inhabilitada a nivel laboral... Esto es una cosa que la gente suele esconder porque te miran diferente. Como con pena. Como que no eres capaz de hacer lo que hacías antes", contó.

Un silencio que mantuvo hasta que se percató de que se trata de un estigma, y añadía que hay otras cosas que incapacitan todavía más la carga de trabajo de un rodaje. "Tenía miedo de que determinados productores tengan también miedo de no contratarme, pero yo creo que hay otras cosas que paran más los rodajes, como las drogas, etc...", añadía antes de matizar que "el comportamiento, el descanso, no solamente en el rodaje, puede ser mucho peor que haber tenido una enfermedad que te obliga a cuidarte un poco, ¿no?".

Por fortuna, la actriz se encuentra completamente recuperada y lleva una vida normal. "Al hacerme todas esas pruebas descubrieron un aneurisma, que si no me hubiera dado eso, es posible que hubiera tenido un ictus más grave. Entonces mi neurólogo me dijo que ahora 'estás mejor que antes, puedes hacer tu vida normal', así que estoy feliz".

Hace unos meses le contó a Pablo Motos en El Hormiguero que en un primer momento pensó que se trataba de una lipotimia, pero hubo tres cosas que le salvaron la vida. Desde emergencias le pidieron que sonriese, hinchase los carrillos y se tocase la nariz con los ojos cerrados. Al no poder hacerlo, se trasladó directamente al hospital y rápidamente detectaron qué ocurría.

