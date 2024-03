Shakira reconoce la fuerza de las mujeres para "sobrevivir a las putadas de los hombres" y adelanta una gira "poderosa"

Shakira ha renacido como mujer y como artista, pero quizá lo más relevante sea que ha ayudado a muchas mujeres a conectar con su fuerza interior.

La cantante ha creado Las Mujeres Ya No Lloran, un disco lleno de luz y esperanza, a partir de las vivencias más oscuras. Su divorcio y la ruptura de la estabilidad familiar ―tal y como ella la tenía entendida― provocaron un bajón anímico que terminó transformándose en resistencia y poder.

"La creación de este álbum sucede en uno de los momentos más dramáticos de toda mi vida y para reconstruirme a mí misma acudí a la loba", cuenta la colombiana en la presentación del duodécimo álbum de su carrera.

"Las mujeres llevamos una loba dentro que nos permite sobrevivir"

Desde Miami, la cantante habla con sinceridad de esa fuerza interior que la ha aupado para sobrevenirse ante los varapalos personales que le han acontecido. La deuda con Hacienda ha sido otro de los grandes escollos de su carrera en los últimos años que ha vivido en España.

"Las mujeres tenemos esa loba que llevamos dentro, que si no fuese por ella no podríamos llevar a la sociedad a donde la estamos llevando, no podríamos sobrevivir todas las putadas que nos hacen el jefe, los hombres, el marido, la Hacienda... Esa loba es la que nos permite parir y seguir aullando con la cría en brazos, para luchar y hacer lo que sea por lo que amamos, por la gente a la que amamos", afirma.

"Nadie tiene que decirnos como llorar ni como sanar"

Sus hijos Milan y Sasha la han ayudado a atravesar un camino tortuoso. Nunca les ha ocultado sus lágrimas, pero se ha obligado a tirar para adelante por su bienestar. Con sus letras, reivindicativas y sin complejos, se ha rebelado contra esa creencia que antaño obligaba a las mujeres a permanecer en silencio ante la tristeza o las injusticias.

Ha utilizado la música como catarsis y eso la ha convertido en un referente femenino. "Nadie tiene que decirnos como llorar, ni como sanar, nadie tiene que decirme como tengo que sobrevivir lo más duro que me toque, es un derecho personal que tiene cada mujer".

La sesión 53, su colaboración con Bizarrap, se ha convertido en un grito de guerra universal. "Cuando veía a las mujeres cantándolo a todo pulmón y de alguna manera sintiéndose representadas en una situación de vida que es universal y que representa a mucha gente, entendí el propósito de este álbum, de mí como artista y de la música en general", destaca.

En la gira "ocurrirá algo poderoso"

Se ha especulado sobre la posibilidad de llenar el Estadio Santiago Bernabéu durante cuatro noches, pero lo cierto es que no hay nada confirmado en cuanto a las fechas del nuevo tour.

Eso sí, dada la repercusión de esta nueva etapa, previsiblemente Shakira saque a pasear a su loba interior por todo el planeta en una gigantesca gira mundial.

Será un encuentro con su manada muy especial. "Estoy muy emocionada con la gira porque creo que esa será la culminación de todo este camino, la celebración de estas lágrimas que se han convertido en diamantes", detalla.

"En esta gira sucederá ese encuentro físico de mi manada conmigo, ese público que ha entendido mi proceso, y que estemos juntos cantando al unísono, bailando, celebrando, creo que va a ser lo mejor que me ha podido pasar, algo muy poderoso va a ocurrir, algo de lo que no nos olvidaremos nunca y tengo la sensación y el presentimiento de que va a ser el tour más importante de mi carrera", celebra.

Todos los dardos y palabras de cariño de Shakira a Piqué en su disco 'Las mujeres ya no lloran'

La colaboración soñada de Shakira es con Taylor Swift... y a Taylor Swift le fascina Shakira