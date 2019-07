Beth habla sobre su enfermedad: "si la tuvieran los tíos, se hablaría más de ella"

Beth Rodergas ha hecho una de sus declaraciones más duras en una entrevista para un programa de televisión, en la que ha hablado de su lado más intimo. La enfermedad que tiene la cantante es endometriosis, una dolencia que padecen el 15% de las mujeres. Sara Sálamo, la actriz y pareja del madridista, Isco Alarcón también lo padece.

La triunfita ha sido operada de ovarios dos veces por este problema: "Es muy bestia el dolor de regla, he llegado a desmayarme, a vomitar, a tirarme al suelo. Es muy dolor muy heavy", ha asegurado. Beth no ha dudado ni un minuto en dar su opinión sobre este tema. Aunque para muchos es un tema tabú, asegura no debería de serlo. "Si la regla la tuvieran lo tíos, hablaría más de ella", confirma la cantante.

Otra artista que apoyó esta idea ha sido Aitana Ocaña, triunfita que al poco de salir de la academia hablaba de la regla sin ningún tipo de pudor, tanto en las entrevistas de promoción con Lo Malo, tema que fue todo un exitazo del verano junto a Ana Guerra. En una de las firmas de discos la cantante tenía que abandonar el stand de la firma unos minutos debido a que necesidad de ir urgentemente al servicio.

Beth Rodergas, a pesar de padecer ésta enfermedad y haber sido operada de los ovarios en más de una ocasión, ha podido formar una familia sin problemas. Es madre de dos niños de los que no para de presumir en su cuenta de Instagram.