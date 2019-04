Beyoncé explica que el embarazo de sus mellizos fue “extremadamente duro”

Beyoncé es una de las artistas más impresionantes del planeta, eso no nos cabe duda. Todo lo que hace se convierte en oro y su talento y creatividad parece no tener límites, aunque esto no siempre sea algo fácil para la cantante.

Así lo desvela en su documental 'Homecoming', que acaba de estrenar en Netflix y que trata de cómo se preparó para su actuación en Coachella meses después de dar a luz a sus mellizos Sir y Rumi. Paralelamente ha lanzado un disco con el mismo título que incluye el repertorio de su concierto junto a una canción nueva.

Pero detrás de su espectacular actuación en uno de los festivales más famosos del mundo, hubo una dura lucha detrás, ya que el embarazo fue más difícil de lo que podía imaginar. La artista explica que fue totalmente "inesperado" y que se complicó debido a una preeclampsia, haciendo que su presión arterial fuese demasiado alta y pudiese derivar en complicaciones graves: "En el útero, el corazón de uno de los bebés se paró dos veces, por lo que me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia".

Además, Beyoncé explica que después de tener a sus bebés pesaba 98 kilos y que fue muy duro recuperar tanto su figura como su estabilidad mental: "Tuve que reconstruir mi cuerpo [...] Había días que pensaba que nunca más volvería a ser la misma. Ni físicamente, ni mis fuerzas ni mi resistencia", confiesa.

La cantante continúa relatando su dura recuperación cuando "su mente no estaba en mi cuerpo, quería estar con mis hijos" y lamentando que "la gente no ve el sacrificio que hay detrás".

Pero después de trabajar mucho en volver a sentirse bien con ella misma, Beyoncé ofreció una espectacular actuación en Coachella, con la misma calidad a la que nos tiene acostumbrados en todos sus directos.

Además en 'Homecoming' se incluyen vídeos e imágenes inéditas de la vida privada de Beyoncé junto a su marido Jay-Z, sus mellizos y Blue Ivy, su hija mayor que también acapara el protagonismo cantando y demostrando que ha heredado el talento de sus padres.