Billie Eilish confirma que esá trabajando en su nuevo álbum

Muchos famosos entran en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Para hablar sobre lo que les inquieta saber, Billie Eilish ha contestado a varias preguntas que sus fans han lanzado en su Instagram.

La artista ha desvelado que está trabajando en algo nuevo y ha actualizado con quién está actualmente.

Su nuevo disco

Uno de sus fans le ha preguntado: “¿Estás trabajando en un nuevo álbum?”. La cantante ha sido directa y ha respondido: “Ohhhhhhhh Sí”.

En la fotografía que acompaña la noticia se puede ver que efectivamente está en un estudio de grabación con un teclado y altavoces al fondo.

Otro seguidor le escribió: “¿Eilish 3 cuando sale?” pero la cantante se limita a poner un emoticono con la boca cerrada con una cremallera. Así que podemos confirmar que está trabajando en un nuevo disco, pero no sabemos cuándo verá la luz.

Pareja de Billie Eilish

La intérprete de Happier than ever estuvo saliendo siete meses con Jesse Rutherford, el cantante de The Neighbourhood. En mayo de este año, 2023, la pareja terminaba su relación pero según aseguraba Page Six, mantendrían la amistad.

En el reciente ‘preguntas y respuestas’ de la artista le ha preguntado si estaba salieno con alguien, a lo que ella ha respondido con un“No Señorrrrrrr”, confirmado así que actualmente no tiene pareja.

Ante esta afirmación otro fan le puso: “¿Jesse?” y Billie ha contestado: “Muy muy bien, solo amigos. Mi colega para siempre”, demostrando que aunque hayan roto, su relación como amigos sigue intacta, por eso ha acudido recientemente a su fiesta de cumpleaños.

Su relación con la moda

La cantante de Bad Guy suele llevar ropa ancha que marca mucho su estilo y por la que muchos la reconocen. No solo por lo especial que es, sino porque se la pone varias veces.

Un seguidor ha querido saber qué opina sobre las celebridades que nunca reutilizan su ropa. Con un fondo negro, lleno de emoticonos de pulgares hacia abajo se ha limitado a escribir “estúpidos”.

Ante la moda que la artista puede generar, otro seguidor ha lanzado una controversial pregunta: “¿Qué piensas de las personas que te copian?”, pero Billie ha respondido con humildad: “La inspiración vive en todos lados. Tienes que dejar a la gente encontrar quienes son pero deben hacerlo”.

Cambiando de tercio, la vida de un artista puede resultar agobiante con tanta exposición, por eso un fan ha querido saber cómo lidia con elestrés. Billie ha contestado con un vídeo en negro y haciendo el ruido que producen los vibradores.

No se olvida de los suyos

Muchas preguntas también van dirigidas a sus perros y familiares. La cantante tiene una muy buena relación con su hermano Finneas O'Connell, con el que comenzó a lanzar canciones y con quien sigue componiendo a día de hoy.

“¿Quién es tu mejor amigo?, han preguntado a la intérprete, y ella ha subido un vídeo de su hermano como respuesta. Desde siempre le ha tenido muy presente y ha hablado de él públicamente. De hecho, el 31 de julio publicó una foto por su cumpleaños de cuando eran pequeños.

Por otro lado, hay varios que se preocupan por Shark, su perro, y ella muestra una foto de su mascota junto a una alfombra con la cara del pitbull. También, cuando le han pedido que suba imágenes de su galería de ciertas fechas como el 6 de junio y la cantante ha puesto una junto a su otro perro.

Este último mes ha estado dando varios conciertos y ha lanzado nuevos temas como What was i made for? pero ha sacado tiempo para responder a algunas preguntas de sus fans.