Billy Ray, el padre de Miley Cyrus, se casa con Firerose, su novia 30 años más joven

El padre de Miley Cyrus ha pasado por el altar por segunda vez. Después de su largo matrimonio con Tish Cyrus, con la que estuvo durante más de 20 años y tuvo tres hijos (Miley, Noah y Braison), Billy Ray Cyrus se ha casado con su actual novia Firerose en una preciosa ceremonia íntima.

La pareja se comprometió hace un año, aunque ya llevaban saliendo casi dos. Para celebrar su amor, han compartido unas bonitas fotografías en Instagram en el campo: ella con su imponente vestido blanco y él con traje negro.

"10/10/23 siempre será el día hermoso y alegre en que nuestras dos almas se unieron como una en sagrado matrimonio. Fue la celebración más perfecta y etérea del amor que jamás podríamos haber imaginado. Para que ambos escuchemos al predicador decir: "Billy Ray y Firerose Cyrus... Ahora los declaro marido y mujer" ese fue el momento sagrado en el que nuestro nuevo para siempre comenzó. ¡Viva el amor!", ha escrito el artista country.

No se sabe si Miley Cyrus asistió a la boda de su padre, ya que varios medios publicaron que no estaba nada de acuerdo con la relación por la gran diferencia de edad. Poco a poco, su relación se ha ido desgastando y el pasado mes de octubre la estrella pop se hartó y decidió cortar los lazos con él.

La historia de Billy Ray Cyrus y Firerose

La relación de Billy Ray y la cantante australiana no ha estado exenta de drama y polémica, especialmente por la diferencia de edad: él tiene 61 años y ella 30.

De hecho, otro detalle sorprendente es que se conocieron gracias a su hija Miley en el rodaje de la serie Hannah Montana, en el que ambas eran niñas: "Nos conocimos hace 10 años en el set de Hannah Montana", contó la joven en una entrevista en el programa Vive con Kelly y Ryan en agosto de 2021.

"Desde entonces, Billy Ray ha sido un apoyo fundamental de mi música. Realmente creía en mí y me decía que siguiera mis sueños sin importar nada y que no me rindiera. La industria de la música no es fácil, pero ha sido un apoyo realmente increíble", dijo.

Firerose nació en el seno de una familia de músicos, por lo que su pasión por esta disciplina le corre por las venas. Destaca su papel de compositora, algo que asegura que le reconforta. "Escribo desde un lugar en mi alma que es inexplicable y estoy increíblemente agradecida por este regalo que me permite tocar a la gente tan profundamente", dice.

Su último sencillo en solitario se llama All Figured Out, pero su romance con Billy Ray Cyrus la animó a colaborar con él en el tema New Day. Recientemente, la pareja se juntó para lanzar Plans. Entre sus inspiraciones musicales se encuentran Sia y Alanis Morrisette.

Billy y Firerose se han casado dos meses después de la boda de su ex Tish Cyrus con Dominic Purcell.