Black Eyed Peas se reúne con Fergie ocho años después de su separación

Los American Music Awards 2026 han estado repletos de momentos icónicos, como Karol G recibiendo el Premio al Artista Internacional de Excelencia y las espectaculares actuaciones de la gala.

Sin embargo, la gala también ha tenido apariciones sorpresa, como la de la boy band BTS o el reencuentro de Black Eyed Peas con su exvocalista Fergie.

La banda ha vuelto a encontrarse ocho años después de que la cantante decidiera iniciar su camino en solitario para recoger el premio a Mejor Canción Retro por Rock That Body.

"¡Que momento! Quiero agradecer a todos los fans por votar por esto, así que puedo estar aquí ahora mismo con mis queridos amigos y hermanos de Black Eyed Peas", comenzó diciendo Fergie.

La cantante se mostró visiblemente entusiasmada y quiso expresar cómo le hacía sentir el apoyo de los fans al grupo: "Quiero agradecer a todas las personas que hicieron TikToks y vídeos de Instagram, haciendo este momento posible para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist. A todos los que nos apoyaron haciendo contenido durante los años, muchas gracias. A veces el contenido que hacéis es tan grande y los sentimientos son tan grandes que es sobrecogedor. Es tanto el amor que ponéis en ello, que solo quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón".

Posible regreso de Black Eyed Peas

Los rumores de un posible regreso del grupo han estado siempre presentes, pero, durante la alfombra roja de los AMAs, Fergie dijo una frase que ha vuelto a hacer sonar las alarmas de los fans.

"Quizá esto sea solo el comienzo", comentó durante una entrevista.

Lo cierto es que, después del paso de la banda Black Eyed Peas, hashtags como #FergieReturns o #BlackEyedPeas se volvieron tendencia, demostrando que el amor de los fans está más activo que nunca.

La canción ganadora Rock That Body fue uno de los mayores éxitos de la banda, publicado en 2009 dentro del disco THE E.N.D. Este tema electropop/dance debe gran parte de su éxito al tema de hip hop que samplea, It Takes Two.

Quién les diría que en 2017 su vocalista femenina se marcharía, siendo reemplazada por J. Rey Soul, aunque, desde entonces, su éxito como grupo fue poco a poco decayendo.