Los famosos en el concierto de Bad Bunny en Barcelona: Lamine Yamal con su novia, Marc Giró y más

Bad Bunny por fin ha llegado a España con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Este viernes 22 de mayo, el puertorriqueño ha celebrado su primer concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona ante 59.000 personas. Y, entre la multitud de fans, ha destacado la presencia de algunos famosos.

El espectáculo de Bad Bunny incorpora una estructura en el centro de la pista llamada La Casita, que está inspirada en el típico hogar puertorriqueño. Allí han sonado éxitos del reguetón como Veldá, Tití me preguntó, Neverita y Si veo a tu mamá rodeado de invitados VIP.

El porche ha estado habitado por los futbolistas Lamine Yamal —con su novia, la influencer Inés García—, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Joan Garcia, Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny o el presentador Marc Giró.

Lamine Yamal en el concierto de Bad Bunny en Barcelona | EFE / Alejandro García

Sobre La Casita, Bad Gyal ha sorprendido como la artista invitada de la noche. Ella y Bad Bunny han puesto a mover el culo al Lluís Companys con Yo perreo sola, mientras la catalana ha tirado ella sola de su éxito Da Me como preludio a Safaera.

Al concierto también han asistido políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; los consellers de la Presidencia, Albert Dalmau, de Economía, Alícia Romero, de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, y de Deportes, Berni Álvarez; la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, entre otros.

Famosos que han estado antes en La Casita

Desde que Bad Bunny la incorporó en su espectáculo, La Casita ha sido un punto de reunión de grandes artistas y personalidades de perfiles de lo más dispares, pudiendo encontrar desde actores y cantantes hasta futbolistas e influencers. Entre ellos, destacan los actores Pedro Pascal, Salma Hayek, Javier Bardem, Ana de Armas o Penélope Cruz, siendo seleccionada esta última para gritar el mítico "¡Acho, PR es otra cosa!".

En el ámbito musical, se han visto por la casita a cantantes como Karol G, Ricky Martin, Feid, Cardi B, Lola Índigo o Quevedo, sobre quien se rumorea que será un invitado especial en alguno de los shows de España, igual que sobre Rosalía. Además, se han podido ver deportistas como Kylian Mbappé y LeBron James.