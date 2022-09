Blake Lively muestra su barriga de embarazada en Instagram para espantar a los paparazzi

La actriz Blake Lively está embarazada de su cuarto hijo con Ryan Reylonds , pero los paparazzi no la dejan en paz. Por eso ha decidido publicar ella misma las fotos de su barriga junto a su marido o su amiga Taylor Swift .

Blake Lively está esperando su cuarto hijo con Ryan Reynolds. La actriz de Gossip Girl ha posado en el photocall de un evento de Forbes con una barriguita que ha dejado a todos sus fans muertos de amor con la noticia de un nuevo integrante en la familia.

Pero no todo iban a ser buenas noticas. La cantante ha empezado a publicar fotos embarazada, tanto sola como en compañía de su marido Ryan o amigos como Taylor Swift para que los paparazzis la dejen en paz y se vayan de la puerta de su casa.

Lively, muy enfadada con ellos, ha compartido un post en su cuenta de Instagram junto a un texto para que la dejen tranquila, a ella y a sus hijos, y agradeciendo a todos aquellos que la apoyan y son respetuosos con su situación.

"Aquí están mis fotos embarazada en la vida real para que los 11 tíos que están fuera de mi casa esperando por un cuerno de unicornio me dejen en paz. Me molestáis a mí y a mis hijos. Gracias a todos los demás por el amor y el respeto y por dejar de seguir a cuentas y publicaciones que comparten fotos de niños. Tenéis todo el poder contra ellos. Y gracias a los medios que tienen una política de "niños no". Hacéis la diferencia. Muchos amor. Besos", escribía.

Muchas celebrities han mostrado su apoyo a la actriz en su post de Instagram demás de felicitarla por su cuarto embarazo, como Reese Whiterspoon, Gigi Hadid o Victoria Beckham.