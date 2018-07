Britney Spears y Jimmy Fallon se transforman en "súper mejores amigas" para irse de campamento

Britney Spears se ha tomado un descanso dentro de su gira Piece of Me para hacer una pequeña parada de The Tonight Show, el show de Jimmy Fallon.

La estrella del pop, de 36 años, participó en la sección Ew!, en la que tanto invitado como presentador se transforman dos adolescentes que se conocieron en un campamento de verano, al que quieren volver... pero han crecido. Jennifer Lopez también pasó por ahí y nos dejó boquiabiertos con su twerking.

Así, vestidas como unas eternas quinceañeras, Fallon y Spears (reencarnadas en Abby y Sara) charlan sin temor de sus aficiones, recuerdos y preocupaciones. Sin embargo, parece que este año no podrán volver a su querido campamentos... Han crecido y son mucho más mayores que otros campistas. ¡Sin duda, un momentazo!