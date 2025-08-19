Rosa López no se habla con ningún compañero de 'Operación Triunfo'

El paso del tiempo puede afianzar relaciones o terminar por hacerlas desaparecer. Así parece haberle pasado a Rosa López con sus compañeros de Operación Triunfo, con los que reconoce hace tiempo que no habla.

La cantante lo ha reconocido en una reciente entrevista con Javi de Hoyos y Anne Igartiburu, en la que se interesaron por su relación actual con los primeros triunfitos. "¿A quién conservas de esos compañeros?", le preguntaron los presentadores, a lo que Rosa respondió con evasivas. "Yo quiero a todo el mundo... Mi madre sigue en mi vida y no la veo, te pongo este ejemplo. David Bisbal es un chiquillo que no veo todos los días ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto", apuntó la artista sobre el compañero al que hemos visto actualmente más unida.

En 2022 se unió a la celebración de los 20 años de carrera del almeriense para cantar a dúo Vivir lo nuestro, el tema que interpretaron juntos en la academia de Operación Triunfo. "Nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo", dijo el cantante, que un año más tarde volvió a interpretar esta canción con la granadina en La Voz Kids.

Sin embargo, de aquello han pasado dos años y la situación parece diferente. Al preguntarle por compañeros concretos —Manu Tenorio, Verónica Romero o Chenoa—, la cantante acabó siendo franca: "Pero, [no me hablo] ni con Chenoa, que no... Ni con Vero, ni con nadie. Ahora mismo no hablo con nadie, qué queréis que os diga".

La relación de Chenoa y Rosa López

Rosa López respondió citando a Chenoa porque en la entrevista hicieron hincapié en su relación con la ahora presentadora de Operación Triunfo, con quien se dice que no tiene buena relación por no haberla invitado a su boda con Miguel Sánchez Encinas.

Rosa López, Chenoa y el resto de chicas interpretaron "Lady Marmelade" | Agencia EFE

Meses después la cantante de Cuando tú vas dijo en una entrevista que la granadina no se encontraba en su grupo de amigos, donde sí se incluyen Natalia, Geno o Alejandro Parreño, y por eso no la incluyó en la lista de invitados. Unas palabras que levantaron bastante polémica y que tuvo que aclarar en Tómatelo menos en serio, su entonces programa en Europa FM: "No dije que fuese mi enemiga. A la gente le molestó mucho la diferencia entre compañeras y amigas".

La polémica no quedó ahí porque, más allá de la reciente entrevista en el programa de Anne Igartiburu, Rosa López volvió a hablar del tema y en otra entrevista en 2024 apuntó que sí considera a Chenoa su amiga. De hecho, por aquel entonces se planteaba en invitarla si celebrase una boda con su pareja Iñaki García.

La última vez que las dos cantantes coincidieron fue (que se sepa) durante el funeral de su compañero Álex Casademunt, fallecido en un accidente de tráfico en marzo de 2021.