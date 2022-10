Britney Spears recuerda el primer día que su madre le pegó: "Paris y Lindsay me llevaron a casa"

Dentro de poco se cumplirá un año desde que la Justicia le dio la razón a Britney Spears. Ahora que la cantante ya no vive bajo el yugo de la tutela familiar, que pertenecía a su padre y que le impedía tomar decisiones tan sencillas como viajar o hacer la compra por sí misma, Spears está librando su propia batalla en las redes sociales.

Aunque el Tribunal le dio la razón y los fanáticos la apoyaron bajo el movimiento #FreeBritney, las heridas de Britney Spears todavía sangran. Es por esto que es recurrente que en su cuenta de Instagram comparta pensamientos, vivencias y duros recuerdos de esa época en la que le impedían tomar decisiones propias. Tal y como narró ante la jueza, Spears fue medicada contra su voluntad y obligada a dar conciertos para seguir amasando un dinero que hasta hace poco no le pertenecía. Su padre, Jaimie Spears, era el único encargado de gestionar sus cuentas y su patrimonio.

Pero la intérprete de Toxic no considera que su padre fuese el único el encargado de tomar cada decisión sobre su vida. Para Britney, su madre también tuvo un papel fundamental. Ya el pasado mes de agosto relataba en un audio de 22 minutos que su madre, Lynne Spears, fue cómplice de todo esto.

Britney Spears junto a su madre Lynne y su padre Jamie en 2006. // Gtresonline

"La noche que me abofetó Paris y Lindsay me llevaron a casa"

Este lunes la cantante volvía a cargar contra su madre en su cuenta de Instagram para compartir un doloroso recuerdo.

Junto a un fragmento de la película La Madre del Novio, en la que Jane Fonda pega un tortazo a Jennifer Lopez, Britney Spears evoca qué sucedió aquella noche que, tras volver a casa de una fiesta, su madre le dio una bofetada. Lo más llamativo de todo es que Spears tenía en aquella época 25 años y ya era madre de sus dos hijos.

"Te juro que nunca he abofeteado a nadie en toda mi vida. Daría cualquier cosa por ver que se siente... La primera vez que me abofetearon fue una noche. Paris y Lindsay me habían dejado en mi casa de la playa con mis bebés. Kevin me había abandonado en ese momento, así que tenía una pequeña casa en la playa y mi madre estaba cuidado a Jayden y Preston", recuerda.

La noche a la que Britney Spears se refiere quedó registrada gracias a la persecución de los paparazzi, que captaron a las tres celebrities dentro de un coche a la salida de un hotel en Beverly Hills.

Fue en el año 2006 y sus fotos en juntas de fiesta dieron la vuelta al mundo.

Eran el trío de famosas más popular por aquel entonces. Las llegaron a bautizar como La Santísima Trinidad.

Linday Lohan todavía irradiaba la luz de niña Disney que luego se ensombreció, Paris Hilton se había coronado a sí misma como la reina de los realities y Britney Spears era la princesa del pop.

Pero aunque a ojos del público aquella había sido una gran noche para las tres celebrities, lo cierto es que cuando Britney volvió a casa se topó con el enfado de su madre.

"¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba enfadada. Ella me miró y me abofeteó tan fuerte que nunca lo olvidaré. Desde entonces mi cuerpo siempre se ha preguntado qué se debe sentir al abofetear a alquien. Manténganse con clase, amigos", cuenta.

Antes de terminar su texto, la cantante ha querido quitar un poco de hierro al asunto recalcando que han pasado muchos años desde entonces. "Todo esto fue hace 15 años... ¡Quiero decir que todos hemos crecido desde entonces1", finalizó.