Britney Spears revela que fue "obligada" a hacer terapia en contra de su voluntad: "10 horas al día, 7 días a la semana"

Britney Spears no ha pasado estos últimos años por su mejor momento a causa de la tutela de su padre, Jamie Spears . Ahora la cantante ha explicado que tuvo que someterse a años de terapia en contra de su voluntad , asegurando que se vio "obligada a pagar y escuchar a las mujeres que me decían cómo van a promover mi éxito".

Durante los 13 años que vivió bajo la tutela de su padre, Britney Spears tuvo que hacer frente a desagradables situaciones. Ahora ha revelado que una de ellas fue someterse a años de terapia "en contra de su voluntad".

La cantante ha bromeado en un post de Instagram sobre estas sesiones de terapia y ha recordado en forma de parodia cómo sucedían. En este vídeo, la cantante fingió ser su terapeuta y la paciente a la vez para demostrar a sus fans los duros momentos que tuvo que pasar.

Britney Spears parodia sus sesiones de terapia

"Toda la terapia que he tenido que hacer en contra de mi voluntad... Me veo obligada a pagar y escuchar a las mujeres que me dicen cómo van a promover mi éxito", escribió en la publicación. "Fue una alegría... no realmente, 10 horas al día, 7 días a la semana, no voy a mentir... En esta hermosa nación sería justo para mí dedicar mi vida a las parodias del maravilloso terapeuta. Realmente les agradezco queridos corazones por sus esfuerzos", aseguraba la cantante.

En este vídeo, Britney se dirige directamente a la cámara y dice: "Hola, como tu terapeuta de hoy, estoy aquí para hacerte un par de preguntas. No estoy aquí para molestarte, solo quiero que estar completamente relajado. Tú solo relájate, yo hago el trabajo. Estoy aquí para ayudarte, clave número uno, así que relájate. Relájate por completo, acuéstate", decía antes de asegurarle a su cliente, "todo va a estar bien".

Sin embargo, la cantante, actuando como su psicóloga, señalaba que "la psicosis de lo que está pasando en tu cabeza va también en la mía, así que solo necesitamos despejar estos bloqueos ". "Necesito hacer mi trabajo por ti, para ayudarte a tener éxito", decía, antes de mostrar de nuevo a la artista estadounidense, acostada en un sofá con otra ropa.

Los efectos de la tutela y la terapia

La tutela de la intérprete de Toxic terminó este pasado mes de noviembre, tras 13 años a la sombra de su padre Jamie Spears. Durante el juicio, Britney habló de esta como una experiencia absolutamente "desmoralizante" y aseguró que había llegado a "traumatizarla" todo este proceso.

En esta audiencia, la cantante también habló abiertamente sobre las malas experiencias con la terapia que ha tenido que soportar durante estos años. Afirmó que tenía que ver forzadamente a su terapeuta al menos tres veces a la semana, algo que ella misma admitió que le costaba demasiado, según la revista Variety. Además, Spears también reveló que uno de sus terapeutas anteriores fue "muy abusivo" con ella.

Ahora, Britney Spears goza de nuevo de absoluta libertad y está pasando unas vacaciones junto a su prometido, Sam Asghari, con el que acaba de celebrar su 40 cumpleaños. Ambos se han desplazado hasta Cabo, en México, donde disfrutan de unos días de descanso tras el cumpleaños de la cantante, celebrado el pasado jueves 2 de diciembre.