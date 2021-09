Britney Vs. Spears: las estremecedoras revelaciones sobre la tutela de la princesa del pop // Britney Vs. Spears

El documental Britney Vs. Spears llega justo un día antes de que se celebre el juicio para poner fin a la tutela legal que James Spears ejerce sobre su hija desde hace 13 años. La vida de la artista en este tiempo no ha sido un camino de rosas y así lo deja claro el largometraje. Recogemos algunas de las revelaciones más desgarradoras.

Se acabó el silencio de Britney Spears. A tan solo un día de que se celebre el juicio para poner fin a la tutela legal que James Spears ejerce sobre su hija, Netflix ha lanzado un documental que narra los últimos 13 años de la vida de la cantante. Fuentes muy cercanas a su entorno revelan información clave y confidencial para destapar los abusos que se han cometido sobre la Princesa del pop y que le han llevado a perderlo todo.

Britney vs. Spears, título del documental, repasa la trayectoria de la artista para comprender este caso de interés mundial. Personas que han formado parte de la vida de la cantante praticipan en el largometraje para contar, paso a paso, lo sucedido durante estos años. "Tenía una ética de trabajo intachable y nunca le ha motivado el dinero. Tenía el control y estaba implicada en todos los procesos", asegura Felicia Culotta, exasistente de Britney Spears.

El sueño de Britney siempre fue cantar. Y lo consiguió. Entre 1998 y 2003 vendió 73 millones de discos en todo el mundo y en 2004 pasó a ser una de las artistas con más discos vendidos de su generación. Sin embargo, la fama le hizo pasar por una profunda crisis y por ello, tomaron el control sobre ella. Quizá la idea era protegerla, pero lo cierto es que Britney dejó de ser desde ese momento una persona libre y sin derechos básicos. “Quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y ya está bien”, expresó ante el juez el pasado mes de junio.

Una lucha que, aunque ahora esté más presente que nunca en el foco mediático, la Princesa del pop la lleva sufriendo en silencio durante 13 años.

El divorcio de Britney Spears y Kevin Federline, el inicio

Britney Spears y Kevin Federline, uno de sus bailarines, se enamoraron. Más tarde se casaron y tuvieron dos hijos, aunque las cosas no fueron del todo como esperaban y se divorciaron.

El paparazzi Adnan Ghalib, que más tarde fue su pareja, relata en el documental que, durante la separación de Spears y Federline, vio algo muy claro: “No tenía a nadie de confianza. Ni su madre, ni su padre, ni sus amigos, ni su hermana. Nadie. Y eso da mucho miedo”.

Jenny Eliscu, la periodista que ha participado en la investigación, cuenta que en otoño de 2007 hubo una etapa de distanciamiento entre Britney y sus padres: “No sé cuánto tiempo duró, puede que hablaran esporádicamente, pero algunas fuentes me dijeron que Britney temía que su familia se lo quitara todo”.

La curatela que le ha arrebatado la vida a Britney Spears

En 2008 Britney Spears fue ingresada en un psiquiátrico. El 1 de febrero de ese año, el tribunal impuso sobre ella una curatela temporal y su padre, Jamie Spears, fue designado único curador. Tony Chicotel, abogado especializado en la materia, explica en el documental en qué consiste: “Es un proceso legal para quitarle a alguien la potestad de tomar sus propias decisiones para otorgárselas a un tercero, denominado curados o, en muchos otros estados, tutor”.

El experto afirma que un proceso que “prive a alguien de esas libertades y derechos es algo que querríamos imponer muy rara vez, solo como último recurso, tras agotar otras alternativas”. “Algunas personas comparan una curatela con una muerta civil”, declara.

El abogado entra en más detalles sobre la curatela: “Pierdes la potestad de decidir sobre tu salud, no puedes proporcionar ni retirar tu consentimiento sobre la medicación, en muchos casos no puedes decidir a quién visitas ni quién te visita. Pierdes tu derecho a comunicarte con otras personas”. Además, también existe la curatela patrimonial, con la que “pierdes el control sobre tu dinero”.

En el documental se muestran unos documentos presentados el 6 de febrero de 2008 en los que se decía lo siguiente de la curatela sobre la artista: “Pueden entrar y ocupar su casa, echar a gente, emitir órdenes de alejamiento, contratar seguridad, pagar abogados con el dinero de Britney para temas de patrimonio, montar y gestionar empresas, contratar personal para cualquier puesto y pagarles con fondos patrimoniales”.

Los informes médicos (falsos) sobre la salud de Britney

Adam Streisand, exabogado de Britney, manifiesta que la artista le dijo que no quería que su padre fuese su curador y que quería a alguien independiente. Sin embargo, las peticiones no fueron escuchadas porque el juez disponía de informe médico que aseguraba que “estaba incapacitada para contratar a un abogado”.

En 2020, una fuente se puso en contacto con las realizadoras del documental y les facilitó una serie de documentos y correos confidenciales en los que médicos y otros profesionales afirmaban que Britney tenía demencia. No obstante, ella estaba trabajando en la serie Cómo conocí a vuestra madre. Por lo tanto, es aquí donde aparecen las dudas: ¿cómo alguien tan enfermo puede ir a trabajar?

En Britney vs. Spears aparece el testimonio de James Edward Spar, el psiquiatra geriátrico que evaluó a la cantante. “No pienso confirmar que me encargaran la evaluación de Britney Spears. No voy a comentar si alguien me contrató para evaluar a nadie”, es todo lo que dice.

El grito desesperado de ayuda de Britney Spears

En 2009, Britney Spears mandó un mensaje a un abogado: “Hola, me llamo Britney Spears. Le he llamado de nuevo porque quería asegurarme del proceso de eliminación de curatela. Mi padre me ha amenazado muchas veces con quitarme a mis hijos. Solo quería que me garantice que saldrá bien”.

Un proceso que la periodista Jenny Eliscu verifica, ya que fue ella misma quien le ayudó a conseguir otro abogado. “Le enseñé el bolígrafo y le señalé los puntos donde debía firmar. Después, me miró y me dio las gracias”, recuerda sin evitar emocionarse.

Cuando parecía que se había logrado dar un paso más allá, ocurrió justo lo contrario. Eliscu indica que habían decidido que carecía de capacidad para elegir un abogado e, incluso, dudaban de si esa era su verdadera firma. “No volví a saber más del tema”, comenta.

El infierno para Britney no acabó aquí. A principios de 2009, Jamie pidió que la curatela de su hija, que era temporal, se convirtiese en permanente.

Las peticiones de Britney que el mundo ignoró

En los escritos que se enseñan en el documental, Britney Spears reconocía entender los beneficios de la curatela e insinuó que podría aceptar una curatela patrimonial, pero pedía en todo momento anular la curatela personal.

Los archivos presentados en el documental son las pruebas de que Britney quería salir de la curatela. “Manifestó su voluntad de hacerlo y la ignoraron”, dicen las realizadoras.

Bolsillos llenos de dólares a costa del trabajo de la artista

En el largometraje de Netflix también se revela que “Britney trabajaba sin parar y muchos se llenaban los bolsillos a su costa”. En 2017 ganó 34 millones de dólares y en 2018 su valor neto se estimó en 59 millones de dólares. Por su parte, Jamie Spears obtuvo 2,1 millones de dólares por la gira y recibía unos ingresos anuales de 16.000 dólares.

“Mi padre y todos los involucrados deberían ir a la cárcel”

El 23 de junio de 2021, fue la primera vez que Britney Spears se pronunció al respecto. Estas fueron sus palabras en la vista: “Nadie me escuchó lo más mínimo. La gente que me ha hecho esto no debería salir impune. El control que tenía mi padre sobre alguien tan poderoso como yo era algo que disfrutaba. Después de mentir y decirle al mundo que estoy bien, es mentira. Pensé que, si lo repetía lo suficiente, podría ser feliz”.

“Estoy traumatizada, muy enfadada y deprimida. Lloro todos los días. Mi padre y todos los involucrados en la curatela deberían ir a la cárcel. La última vez que hablamos me hizo sentir que estaba muerta”, añadió.

Una semana después, el juez denegó su solicitud para retirarle la curatela a su padre. En septiembre de 2021 fue el propio Jamie Spears quien renunció a la tutela legal de su hija. Todas estas informaciones han salido a la luz justo un día antes de que el juez decida si la Princesa del pop recupera esa libertad que hace 13 años le arrebataron.