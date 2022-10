Britney Spears estalla contra su madre: "Coge tus disculpas y vete a la mierda"

En noviembre de 2021 Britney Spears consiguió poner fin a los 13 años de tutela legal controlada por su padre en la que además de gestionar sus finanzas, también decidían sobre aspectos del vida personal de la artista, incluidas decisiones médicas.

Ha pasado casi un año desde que Britney haya podido recuperar el control de su vida, y no ha dudado en compartir cómo se siente durante estos últimos meses. En varias ocasiones, Spears se ha mostrado de lo más sincera en redes sociales relatando episodios de lo más duros de su pasado, de los que no sólo culpa a su padre.

El pasado mes de agosto compartió un audio de 22 minutos en el que relataba algunos de estos sucesos, asegurando que su madre fue cómplice de las decisiones de su padre en todo momento. Ante estas declaraciones, su madre hizo una publicación en Instagram dirigida a su hija: "¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!"

"Tus rechazos a las innumerables llamadas perdidas me me han desesperado. He intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado", continuó invitándola a hablar en fuera de las redes sociales.

Pero a juzgar por el nuevo post de la cantante, parece que esa conversación en privado —o al menos esa reconciliación— nunca ha llegado a producirse.

Britney ha compartido una imagen con una cita de la escritora estadounidense Rita Mae Brown: "Una de las claves de la felicidad es la mala memoria". Sin embargo, Britney continúa recordando todas aquellas cosas que le hicieron daño en el pasado.

"Durante 13 años tuve que reunirme con médicos semanalmente para sacar a relucir mi pasado, lo que empeoró las cosas", ha empezado escribiendo. "En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia... ¡estaban drogados o borrachos hasta la médula! Yo era la maldita santa que tenía miedo de mudarse o sabía que mi padre me metería en algún lugar si no cooperaba... ¡incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad!".

"Pasaron los años y me siguieron metiendo en un psiquiátrico. ¡Ni una maldita persona me defendió! Mamá, coge tus disculpas y vete a la mierda. Y a todos los doctores por joderme la mente… Ojalá que todos se quemen en el infierno. Besad mi jodido culo", ha sentenciado.