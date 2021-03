Bruna, la hija de tres años de Álex Casademunt

"Mi trozo de mi vida", dice el comentario de la última foto que Álex Casademunt, fallecido el martes 2 de marzo a los 39 años, publicó en Instagram. Fue el 10 de septiembre de 2020 y la protagonista es su hija Bruna. En realidad lo es de prácticamente todas las imágenes publicadas desde que el concursante de OT 1 se convirtió en padre.

Bruna nació en enero de 2018, aunque Álex no la presentó en sociedad hasta febrero. Publicó una foto suya disfrazada. "Tarde o temprano tenía que presentarla .. disfrazada de mariquita 🐞 y la cosa más hermosa que jamás pude tener... os presento a Bruna, mi hija", escribió el cantante al compartir la primera imagen de la pequeña, que el pasado enero cumplió tres años.

Fue la primera de las muchas fotos de Bruna, a la que muchos de sus seguidores encuentran un inevitable parecido con su padre. Hasta el propio Álex publicó algún montaje de ambos para evidenciarlo.

Estos últimos años Álex, que había convertido en un tatuaje la fecha de nacimiento de su hija, se había desvivido por Bruna. En enero de 2020 lo demostró desde el hospital Teknon de Barcelona, donde la pequeña tuvo que ser ingresada por una afección pulmonar. Fue una neumonía que le obligó a pasar varias noches en el centro hospitalario. Sólo unos días más tarde recibió el alta y Álex quiso informar a sus seguidores a través de Instagram Stories.

"Ya que todo el mundo nos ha preguntado tanto y habéis estado tan atentos, deciros que ya está. Ya ha recibido el alta”, escribió el cantante, que contó que lo primero que pidió su hija al llegar a casa fue chocolate.

Laia, la madre de Bruna

Bruna es fruto de su relación de Álex Casademunt con Laia, una joven 13 años menor que él con la que comenzó una relación en 2016. Se conocieron en un restaurante. "Yo iba con unos amigos y Laia estaba en la mesa de al lado con unas amigas y nos gustamos. Nos encontramos un año después. Llevamos saliendo casi un año y vivimos juntos desde octubre [de 2016]", contó Álex en una entrevista a Lecturas, en la que también anunció su próxima paternidad.

"Laia me dijo que le gustaría ser madre joven, y le pregunté si lo sería conmigo. Me dijo que sí, y una cosa llevó a otra. En el momento en que menos lo esperábamos, llegó. Fuimos a la farmacia, compramos un predictor y salió positivo", explicó en junio de 2016.

En ese momento la relación iba viento en popa e incluso no sonaba descabellada la palabra boda. "No lo habíamos hablado demasiado hasta ahora. Pero no me desagradaría casarme con ella. Yo no soy muy fan de bodorrios, pero si es el mío, ¿por qué no? Adelante", dijo en esa misma publicación.

El bodorrio no llegó. En agosto de 2017 pusieron fin a su relación. Álex confirmó la ruptura en un programa de televisión, aunque no explicó los motivos hasta tiempo después. "Es cierto que no estamos juntos, pero no es verdad que hayamos roto de malas maneras, quien te haya dicho eso se las verá con la justicia", aseguró.

Seis meses más tarde, cuando Bruna ya había nacido y Laia ya volvía a formar parte de su vida, lo aclaró todo en otra entrevista en exclusiva con Lecturas. "No fue tan tremendo como se ha contado. No es cierto que Laia saliera corriendo de casa. Fue una pequeña crisis".

El cantante no quiso profundizar demasiado sobre la separación pero sí reconoció que el cambio hormonal de Laia y su falta de preparación tuvieron que ver en la decisión final. "Con el embarazo las hormonas se revolucionan, a las mujeres les cambia el carácter mucho y después de parir también", dijo asumiendo parte de la culpa: "Quizá yo tampoco estaba preparado".

La entrevista la dio junto a Laia y aprovecharon para presentar a Bruna, de sólo un mes. A pesar de la ruptura mantenían buena relación y, de hecho, posaron juntos en el bautizo de la pequeña. Álex compartió una foto en esta red social.

Actualmente tenía una relación con Judit Puig, con la que había fundado la marca de calcetines SonSocks.

