"He abrazado a mis hijos y me he acordado de Bruna": Bisbal y el resto de compañeros lloran la pérdida de Álex Casademunt

El mundo de la música y del entretenimiento está conmocionada. Alex Casademunt, quien fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha fallecido en un accidente de tráfico en Barcelona a la edad de tan solo 39 años.

Su agencia de representación lo ha transmitido a través de un comunicado en las redes sociales: "Sentimos mucho la noticia de su fallecimiento. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz", escribían.

Sin embargo, su accidente de tráfico mortal era filtrado de una forma poco honorable para su memoria por un ciudadano anónimo en las redes sociales. Motivo por el que muchos han esperado a una confirmación oficial para dar la noticia de lo sucedido.

Uno de ellos ha sido Javier Cárdenas, que se despedida por sus redes sociales de la siguiente forma: "No nos lo hemos querido creer hasta que hubiese confirmación oficial, por la forma tan cruel en la que se "informó" de la noticia. Descansa en Paz compañero y que por fin encuentres lo que tanto buscabas", escribía.

Como era de esperar, sus compañeros y amigos de profesión, tan pronto como se ha hecho oficial el accidente y la pérdida del cantante, expresaban su dolor y su sorpresa por las redes sociales.

DAVID BISBAL NO SE PUEDE CREER SU MUERTE

Uno de los primeros en hacerlo era David Bisbal. Afligido y sin creerse la noticia, escribía: "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad."

"He abrazado a mis hijos y me he acordado de Bruna", aseguraba, visiblemente afectado:

BUSTAMANTE: "TOCADO Y HUNDIDO"

Por su parte, David Bustamante, amigo personal de Alex y uno de los exconcursantes de OT que más cerca estuvo de él expresaba su dolor por su perfil de Instagram de la siguiente forma. "No es Justo! No puedo... Por que? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... 💔DEP".

CHENOA DICE ADIÓS A SU 'CANGREJO'

Chenoa, por su parte, también expresaba su sorpresa y dolor con una publicación en su perfil de Instagram. Adjuntando una fotografía de Álex de los primeros días de academia, escribía. "Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado,pq mi música es tu VOZ por siempre...Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros 💔🌹".

MANU TENORIO RECUERDA SU ETERNA ALEGRÍA

Manu Tenorio elegía despedirse de él recordando su sentido del humor y su alegría a través de Instagram: "Nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías. Que me gustaba escucharte reír".

GISELA, UNA PÉRDIDA EN LA FAMILIA

Gisela, también compañera de Alex y amiga, compartía por su cuenta de Instagram unas fotografías de él junto a sus compañeros de la Academia recordando los momentos vividos: "Que tristeza... me parece increíble que ya no estés... somos una familia y dejas un gran vacío en ella... mi más sincero pésame a su familia, todo mi amor y fuerza... siempre vas a estar en nuestros corazones... hemos vivido tanto juntos... estoy sin palabras..".

LA PRECIOSA CARTA DE SKONE

Skone, el actual rapero subcampeón internacional de freestyle y otro de los amigos más íntimos de Álex le dedicaba una preciosa y larga carta a través de su perfil de Instagram: "Gracias , amigo, hermano, por aparecer en uno de los momentos más duros de mi vida para sacarme a flote. Ten buen viaje y revoluciona a esos cabrones allá arriba. Los que te conocemos sabemos que nunca, jamás, existirá nadie como tú. Fuiste, eres y serás parte de mi vida. Para siempre. Descansa en paz hermano, te quiero".

NOEMÍ GALERA: EL PRIMER DÍA EN LA ACADEMIA

La directora de la Academia de Operación Triunfo, Noemí Galera honraba también a su alumno recordando el primer encuentro que había tenido con él cuando se presentó a Operación Triunfo durante el 2001. "Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos. 💔", escribía.

ALEJANDRA CASTELLÓ Y LA SUERTE HABER TRABAJADO JUNTOS

Por último, la presentadora y colaboradora de Europa FM, Alejandra Castelló, con la que Alex compartió muchos proyectos se despedía de él compartiendo una foto de ambos en sus perfiles en redes sociales: "T'estimo. Que suerte la mía haber trabajado contigo, con tus locuras, con tu risas, tus secretos... te admiraba de pequeña, bailaba contigo, y luego, repito, tuve la gran suerte de trabajar juntos y compartir muchas horas de plató y camerino", escribía.

LAS REDES SOCIALES SE VUELCAN CON LA MUERTE DE ALEX CASADEMUNT

Como ellos, muchos han sido los que se han querido despedir del cantante. Por las redes sociales y utilizando el hashtag con su nombre #DepAlexCasademunt, cientos de personas están compartiendo los mejores momentos de Álex Casademunt como forma de despedida.

Especialmente, uno de los momentos que más marcó a la primera generación de Operación Triunfo. La canción que compartió con David Bustamante 'Dos hombres y un destino' que hace tan solo unas semanas era reeditada. Su voz y su recuerdo estarán siempre con nosotros. Descansa en Paz, Álex Casademunt.

