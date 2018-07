Bruno Mars invita a Red Hot Chili Peppers para la Super Bowl 2014

Desde septiembre del año pasado supimos que Bruno Mars, el artista que batió records con su último álbum Unorthodox Jukebox, 18 veces nominado y ganador de un Grammy, era el cantante elegido para actuar en el intermedio de la Super Bowl 2014, un acontecimiento deportivo seguido por más de 100 millones de telespectadores.

Bruno Mars no quería estar únicamente acompañado por su banda, The Hooligans, y ha invitado a una de los grupos de rock más importantes del panorama actual, Red Hot Chili Peppers. La banda, que han vendido más de 60 millones de discos, lanzó su décimo álbum de estudio en 2011, I'm With You y un año después fueron admitidos en el 'Salón de la Fama del Rock and Roll'.

La Super Bowl se disputará el próximo 2 de febrero en el estadio de MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey. Los artistas encargados del espectáculo del descanso de la Super Bowl suelen actuar en colaboración. El año pasado, Beyoncé actuó con Kelly Rowland y con Michelle Williams, integrantes del grupo Destiny's Child, y hace dos años Nicki Minaj y M.I.A. actuaron con Madonna.

Otros artistas que han pisado el escenario de la Super Bowl han sido Bruce Springsteen, Prince, Justin Timberlake, Janet Jackson, Paul McCartney, U2 y los Rolling Stones. ¿Daran la talla este año Bruno Mars y los Red Hot Chili Peppers?