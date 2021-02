Huecco y Wall Street Wolverine salen en defensa de El Rubius, y les recuerdan "para qué sirven los impuestos"

La decisión del youtuber conocido como El Rubius de irse a vivir a Andorra sigue estando presente como uno de los puntos principales de debate en la opinión pública. Tras unos días de calma, en donde parecía que las redes sociales por fin iban a dejar a un lado el tema, el youtuber de origen noruego publicó un comunicado oficial en Twitter explicando las razones y los motivos por los que había decidido su traslado.

Muchos fueron los temas que mencionó. Desde las razones por las que había decidido irse del país, hasta temas sobre la política, economía, fiscalidad, y un largo etcétera fueron las cuestiones que debatió. Entre ellas, destacando por encima de cualquiera, habló de la falta de contrastación de fuentes y de objetividad de los medios de comunicación el país.

Su comunicado abrió la veda de nuevo de cientos de usuarios y personalidades, ansiosos por contestar y debatir el punto de opinión del youtuber. Uno de ellos ha sido el cantante y artista el Huecco, que protagonizó una serie de publicaciones que han tenido bastante repercusión en redes sociales.

"Pues @Rubiu5 lo he leído hasta el final”, comenzaba diciendo en referencia al comunicado. Y continuaba, con 'recadito' incluido para Pablo Iglesias: “Destapas verdades muy incómodas para el sistema. El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada... sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis", escribía.

Como era de esperar, la publicación pronto se llenó de respuestas. Algunos a favor de sus palabras, y otros en contra, resaltando la falta de respeto que suponía para ellos el calificativo que había utilizado para hacer alusión al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, refiriéndose a el como "VicepresiNetflix".

Tal fue ha sido su repercusión, que ha tenido que contestar a su mensaje. "Queridos haters y trolls: pago desde siempre orgulloso todos mis impuestos en España ❤ Lástima que no se pueda marcar en la declaración la casilla de Sanidad/Educación/Limpieza... Parte va a 6000 coches oficiales eco, 23 ministerios, chiringuitos...¿Y si reducimos Gasto?", y así dada por concluida la discusión.

Sin embargo, muchos han vuelto a cargar contra su mensaje y no han dudado en recordar al artista que parte del dinero de los impuestos iba destinado a las fiestas patronales en las que solía ser él el cantante principal.

LAS REDES DEJAN EN RIDÍCULO A WALL STREET WOLVERINE

Una situación similar también le ha ocurrido al youtuber Wall Street Wolverine. Conocido por haber sido una de las caras más mediáticas de apoyo a El Rubius -y residente de Andorra desde hace años-, desde que se destapara la noticia no ha dejado de crear contenido respecto al tema.

Un contenido que le ha salido recientemente bastante caro ya que, debido a unas declaraciones, ha conseguido ser el hazmerreir de las redes sociales durante horas.

Todo gracias a un vídeo en el que sopesaba los pros y los contras que tenían las personas en Andorra. El youtuber, tras una larga lista, pedía la construcción de un aeropuerto público en Andorra para poder estar mejor conectado con España y claro, las redes pronto le han explicado lo que es necesario para que eso ocurra: impuestos.

"Acaba de descubrir para que sirven los impuestos"; "Crowfunding para el Aeropuerto Wallstreet Rubius Wolverine de Andorra. Lo veo."; "Me voy a vivir a Andorra para pagar los impuestos mínimos, pero pónganme un aeropuerto para llegar a Madrid en una hora"… Muchos han sido los comentarios burlándose del youtuber. Y es que, durante unas horas, su vídeo no ha dejado de acaparar la mayoría de las publicaciones de las redes sociales.