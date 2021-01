El 'zasca' de Dani Mateo a los youtubers como El Rubius que se van a Andorra: "Luego das gracias"

Hace pocos días, el famoso youtuber 'El Rubius' comunicaba a través de su plataforma de Twitch su decisión de irse a vivir a Andorra. País conocido por dar residencia a una gran cantidad de creadores de contenido españoles que emigran desde España en busca de impuestos más bajos.

Desde el anuncio, muchos han sido los que han querido ofrecer su opinión respecto a este tema, abriendo así un debate muy polémico en las redes sociales que tiene a la población española dividida desde hace varios días.

👉 "Llevo 10 años pagando aquí": El Rubius traslada su residencia a Andorra para estar "cerca de mis amigos"

Mientras que unos se mostraban a favor de los youtubers que deciden trasladar tu residencia fiscal a Andorra para pagar menos impuestos (se ahorran casi un 40 por ciento si tributan en el país vecino que en España); otros se declaraban en contra de ellos, catalogando su decisión de inmoral y poco ética para con el país que les vio nacer.

Opiniones como las del streamer Ibai Llanos y su tan aplaudido discurso a favor de pagar impuestos, el polémico mensaje del famoso youtuber Vegetta -amigo personal de El Rubius y residente de Andorra desde hace años-, defendiendo su situación, y muchos más, han estado en boca de las miles de personas que en redes sociales durante días.

👉 Ibai Llanos vs El Rubius: ¿Por qué algunos youtubers se van a Andorra para pagar menos impuestos pero otros se quedan?

Sin embargo, una de las opiniones que ha tomado más relevancia en las últimas horas ha sido la del presentador de laSexta, Dani Mateo, que dejaba muy clara su postura respecto a este tipo de comportamientos a través de dos publicaciones en Twitter, que han sido muy aplaudidas:

"Todos queremos irnos a Andorra 2 o 3 veces al día al ver lo que hacen con nuestros impuestos, peeeero... Luego tienes un cáncer y das las gracias por cada euro que pagaste" comentaba añadiendo: "Y que conste que a mí el Rubius me cae de p*ta madre y respeto su decisión - faltaría más - pero me da pena porque si todos hacemos lo mismo, adiós al ya raquítico estado del bienestar... No sé. Igual me he hecho viejo y el futuro era esto", comentaba.

Una opinión muy apoyada por parte de la opinión pública, y que en pocas horas ha conseguido hacerse viral en redes sociales, sumando más de 15.000 interacciones a favor del discurso del comentarista.