"A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre": Ibai Llanos y su aplaudido discurso sobre pagar impuestos

"A mí me da igual que me quiten la mitad" , aseguraba el streamer Ibai Llanos en un potente discurso sobre la polémica generada a raíz de que se supiera algunos youtubers e influencers estaban pagando impuestos en Andorra, para pagar menos. Un discurso que ha vuelto a viralizarte en Twitter y que ha compartido incluso Gabriel Rufián, diputado de ERC.

"Estos dos minutos hacen más que 40 años de campañas tributarias. La comunicación está cambiando y gente como Ibai Llanos lidera ese cambio", escribía Rufián junto al vídeo del Ibai Llanos en el que daba su opinión sobre pagar impuestos en España y fuera, que ha sido muy aplaudido.

"A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre", aseguraba Ibai Llanos, que añadía "por mí como si me quitan la mitad". Eso sí, dejando claro que los que deberían pagar menos son las rentas más bajas, y ponía de ejemplo a su madre o su abuela, con salarios modestos.

Ibai afirma que a las grandes rentas, a la gente que gana "mucha pasta" o son ricos, "es normal" que le quiten mucho dinero: "Y más que les deberían de quitar y menos a los que ganan 2.000, 1.500 (euros) o menos. Que me quiten el 50%, es lo normal", aseguraba.

Ibai Llanos aducía además las razones por las que no se ha ido a Andorra: "Si esto que digo fuera mentira, estaría ya en Andorra. Me da igual lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero", sentenciaba.

Sin embargo, asegura que efectivamente la diferencia entre pagar impuestos en España o en Andorra "es tremenda", sin embargo, se reitera en su discurso: "Sé que mucho de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, estando en nuestra situación, os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal".

"Yo estoy bien aquí y me parece un buen acto tributar aquí porque lo hace todo el mundo pues yo lo hago", concluía este aplaudido discurso.

Ibai Llanos arrasa con su directo de las Campanadas

El streamer Ibai Llanos es uno de los jóvenes gamers, youtubers, twitchers... más importantes de nuestro país.

Es fácil que vamos su nombre siendo Trending Topic de forma habitual, ya sea por batir nuevos récords en Twitch, como por dar importantes exclusivas -antes reservadas solo a las televisiones- en su canal.

Así, nos enteramos de que Marc Gasol había fichado por los Lakers: "Los Lakers me han fichado por el tipo de jugador que soy", donde además le explicaba en tono distendido el 'hidalgo' que se marcó en la celebración de los Raptors con una botella de champán:

Pero además de verle jugar, reaccionar a otros vídeos, comentar lanzamientos o hacer entrevistas de este nivel, este año hemos podido despedir el 2021 en una retransmisión de las campanadas desde su canal de Twitch.

Sin duda una apuesta más que arriesgada y novedosa, que arrojó unas cifras muy por encima de la mayoría de las cadenas de televisión convencionales, con más de medio millón de usuarios conectados a la retransmisión: "Creo que entra en el top 3 de emisiones con más viewers de la historia. Esto no lo olvido en la puta vida. Habéis hecho historia", decía Ibai Llanos.

Incluso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, contaba en redes que había visto a Llanos en su casa con su familia: "Ha sido divertido y nos lo hemos pasado muy bien", aprovechando para agradecer al streamer la iniciativa "para que más gente se quede en casa" en plena pandemia de coronavirus:

Sin duda los tiempos en el mundo del entretenimiento están cambiando, y para muestra, un Ibai.