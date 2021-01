Ibai Llanos vs El Rubius: ¿Por qué algunos youtubers se van a Andorra para pagar menos impuestos pero otros se quedan?

Este fin de semana se mascaba la tragedia. El Rubius, también conocido como Rubén Doublas, anunciaba públicamente su decisión de irse a vivir -tras más de 10 años de carrera profesional como youtuber- a Andorra. Lo hacía con el objetivo "de estar con sus amigos" aunque admitía que la baja fiscalidad del país "era un plus añadido". "Me voy a ir a vivir con mi señora ¿A dónde? A una casa muy bonita. Una casa en las montañitas y cerca de mis amigos, porque ya me hace falta un cambio" expresaba.

Con él, ya son prácticamente todos los youtubers los que han dicho 'adiós' a España para mudarse al país vecino. Vegetta 777, Willyrex, Lolito Fernández, The Grefg, Alexby, Staxx… La mayoría de grandes creadores de contenido de nuestro país, han ido poco a poco trasladando sus residencias -y domicilios fiscales- a Andorra.

Por su parte, el streamer Ibai Llanos, y con él otra gran cantidad de youtubers que aún permanecen en territorio español, criticaban la decisión de El Rubius defendiendo los intereses para con España pese a la tasa elevada de impuestos que deben pagar: "A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre", aseguraba Ibai, que añadía "por mí como si me quitan la mitad". Eso sí, dejando claro que los que deberían pagar menos son las rentas más bajas, y ponía de ejemplo a su madre o su abuela, con salarios modestos.

Pero, ¿hay tanta diferencia fiscal en un país como Andorra en comparación con España? La respuesta es sí y aquí os explicamos los motivos:

PAGAR IMPUESTOS EN ANDORRA VS EN ESPAÑA

ℹ El Impuesto sobre Productos y Servicios (IVA)

El IVA o como es denominado en Andorra (IGI) es uno de los impuestos más bajos con los que cuenta el país. Mientras que en España ronda el 21%, en el país vecino solo alcanza el 4,5%. Es por eso por lo que muchas personas en Francia o España cercanas a Andorra realizan de forma habitual compras en la capital montañesa, ya que, en muchas ocasiones, algunos productos pueden beneficiarse de IVAs reducidos en los que llegan a estar libres de impuestos como puede ser material sanitario o educativo, además del alquiler de la vivienda o el oro destinado a la inversión.

ℹ Impuesto de sociedades (IS)

Uno de los más bajos de toda Europa. El impuesto se aplica a los beneficios obtenidos por una sociedad y en Andorra no supera el 10%. Por este motivo, el país sería destino preferido de multinacionales y pymes.

ℹ Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El principal motivo por el que los youtubers españoles deciden trasladar su residencia al país vecino. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en Andorra, en salarios de más de 40.000 euros al año no supera el 10%. Algo que en España puede llegar a alcanzar hasta el 53%, de ahí que muchos creadores de contenido afirmen que el Estado les quite ‘la mitad de lo que ganan’, mientras que en Andorra solo tendrían que pagar una décima parte de sus beneficios. Una diferencia abismal también si se compara con la media Europa (casi un 40%) o con países como Francia, con un IFPF muy similar al español, que puede llegar también a alcanzar el 45%.

ℹ Pero ¿qué requisitos deben cumplir los españoles para poder mudarse a Andorra?

Principalmente, disponer de dinero. Su primer paso debe ser encontrar una vivienda en la que mínimo debe pasar un total de 90 días. El segundo, asegurar su estabilidad financiera. Para ello, cada persona o núcleo familiar que decida trasladarse a Andorra debe pagar un depósito de 50.000 euros, más 10.000 euros por persona que van destinados directamente a los bancos.

Además, quién quiera disfrutar de los beneficios fiscales deberá también invertir en una empresa o en una propiedad inmobiliaria de al menos 400.000 euros. Un hecho que no todo el mundo se puede permitir, pero que los grandes creadores de contenido y personas con gran capital consiguen comprando propiedades que, en el momento que quieran volver a mudarse a España, venden con facilidad a nuevos empresarios recuperando fácilmente la inversión.

Otra opción sería encontrar un contrato de trabajo o a través de la tramitación de la nacionalidad andorrana, algo bastante complicado y que, desde luego no es la primera opción de youtubers y creadores de contenido cuyo objetivo es simplemente evitar la fiscalidad española.

¿Y POR QUÉ OTROS DECIDEN TRIBUTAR EN ESPAÑA?

Principalmente por estar a favor de los impuestos en España. Para muchos youtubers y creadores de contenido como Ibai Llanos, los impuestos son necesarios. Tributar en tu país de origen implica invertir en servicios públicos y en el bienestar de los ciudadanos. Además, según palabras del propio youtuber vasco, con las altas rentas que generan con la creación de contenidos "se sigue viviendo de puta madre" incluso teniendo que pagar el 50% de lo que ganan. Ibai afirmaba además, que a las grandes rentas, a la gente que gana "mucha pasta" o son ricos, "es normal" que le quiten mucho dinero: "Y más que les deberían de quitar y menos a los que ganan 2.000, 1.500 (euros) o menos. Que me quiten el 50%, es lo normal", aseguraba.

Una opinión que también ha compartido por redes sociales el youtuber Alexelcapo que pedía responsabilidad en su cuenta oficial de Twitter: "Estamos en medio de una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan y sí, nos suben los impuestos. [...] pero ganamos mucho más de lo necesario. Y olé, bien por nosotros [...] quizá es momento de ser responsable para con el resto." expresaba.

Por último, la familia y la cercanía con las personas también sería uno de los puntos principales por los que muchos streamers deciden quedarse en España. "Para mí sacrificar mi bienestar social por ganar más dinero me parece una catetada. Yo no sacrificaría estar con mi familia, con mis amigos, mi pareja, mis primos... por ganar más dinero, por ganar un dinero que yo en mi vida iba a pensar que iba a ganar [...] y eso que no gano un millón de euros o lo que quiera que ganen los demás" afirmaba en un directo en su cuenta de Twitch, el creador de contenidos conocido como IlloJuan y que era muy compartido por las redes sociales dado su mensaje.