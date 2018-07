Cantantes que sufren accidentes sobre el escenario

ESPECIAL

Después de ser testigos de cómo el autobús de la gira 'Bangerz' de Miley Cyrus salía ardiendo, parece que lo de tener accidentes inesperados viene de lejos. Y es que Miley no ha sido la única que ha sufrido incidentes durante sus conciertos. Jennifer López, One Direction, Justin Bieber, Beyoncé o Shakira son otras de las famosas que se han encontrado con un algún que otro contratiempo. Y no sólo por partes de los fans o causas ajenas: ellas misma también han sido responsables de sus percances.