Cara Delevingne confiesa que estuvo recientemente en rehabilitación para tratar su adicción a las drogas

El pasado mes de septiembre,se difundieron varias imágenes de Cara Delevingne en el aeropuerto de Los Ángeles en las que se mostraba a la modelo en unas condiciones deplorables. Con un aspecto despeinado y descalza, no llegó a coger el avión privado de Jay Z en el que pretendía viajar. 45 minutos después de embarcar, la modelo se bajó y nunca llegó a despegar.

En ese tiempo, una de las personas que estuvo encima de ella fue la actriz Margot Robbie. Acudió a su apartamento de Nueva York tras el revuelo causado por el errático comportamiento de Delevingne y, con lágrimas en los ojos y gesto compungido, abandonó el lugar visiblemente afectada.

Las fotos le sirvieron para darse cuenta de su problema

Varios meses después, la modelo ha concedido una entrevista a Vogue y ha confesado lo que sucedió en ese momento. "No estaba bien, ahora ya me estoy recuperando de mis problemas de adicción", ha apuntado.

Ahora mismo, lleva cuatro meses sin consumir drogas después de un "año emocionalmente turbulento".

"No había dormido. No estaba bien. Me rompe el corazón porque pensé que me lo estaba pasando bien, pero llegó un punto en el que era como, 'vale, no tengo buen aspecto'. A veces necesitas una dosis de realidad, así que de alguna forma esas fotos son algo por lo que estar agradecida", ha aclarado la modelo y actriz sobre las imágenes del aeropuerto.

La modelo lleva cuatro meses sin consumir drogas

Delevingnee se ha abierto del todo y ha destacado cómo se siente después de ingerir estas sustancias: "Hay algo de sentirse invencible cuando tomo drogas. En esos momentos me pongo en peligro porque no me importa mi vida".

En septiembre, se dio cuenta de su problema y les pidió a sus seres queridos entrar en rehabilitación: "Da miedo hacerle eso a la gente que te rodea y te quiere".

"Este proceso obviamente tiene altos y bajos, pero me he empezado a dar cuenta de muchas cosas. La gente quiere que mi historia sea este especial de televisión en el que digo 'era una adicta y ahora estoy sobria y ya está'. No es tan simple. No pasa de la mañana a la noche", ha resaltado, incidiendo en que sabe que nunca estará del todo bien.