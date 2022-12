Cardi B cuenta que se ha quitado los implantes de glúteo y advierte sobre estas inyecciones

Cardi B se ha sincerado con sus seguidores sobre la intervención quirúrgica que se realizó hace años en los glúteos. Se trata de los 'biopolímeros', unas inyecciones de grasa que ayudan a que los glúteos aumenten de tamaño y que cada vez son más frecuentes en el público joven.

La rapera, de 30 años, ha reconocido que ha tenido que volver a pasar por quirófano, pero esta vez para eliminarlos de su cuerpo. "En agosto me operé y me quité el 95% de mis biopolímeros... Son inyecciones en el culo. Fue un proceso realmente loco", aseguraba a través de un directo en Instagram.

La artista ha advertido a sus 140 millones de seguidores sobre el riesgo que conlleva recurrir a este tipo de cirugías. Diez años después de haberse sometido a aquel tratamiento, ha decidido retirarlo, aunque no ha dado motivos del por qué de esta decisión.

Sí ha comentado qué fue lo que la llevó a querer aumentar sus glúteos y su pasado como bailarina de striptease fue el detonante. "Cuando tenía 20 años, empecé a trabajar en un club de striptease urbano. Y en los clubes de striptease urbano tenías que tener un culo grande", relató.

Fueron su inseguridad con el físico lo que la animó a querer cambiar su cuerpo de esta manera. "Me sentía insegura. Me retrotrajo al instituto. Así que me operé el culo", contó.

Ahora que ha corregido el error que cometió en su momento insta a los jóvenes a plantearse bien las cosas antes de someterse a un procedimiento quirúrgico de este tipo. "Todo lo que voy a decir es que si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años, y te ves demasiado delgada, y estás como 'OMG no tengo suficiente grasa para poner en mi culo’; no recurras a las inyecciones", dijo.