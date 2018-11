Críticas para la canción ‘Mi mami’, la colaboración de Cardi B con El Alfa

No hay duda de que Cardi B es una de las artistas del momento. Su éxito 'I Like It' ha hecho que Bad Bunny y J Balvin alcancen por primera vez el número 1 en la lista Billboard, algo que ambos artistas no habían podido conseguir anteriormente sin una colaboración con una artista tan potente.

La rapera, de origen dominicano, está comprometida con los artistas urbanos del país y ha declarado en más de una ocasión que hará todo lo posible por darlos a conocer internacionalmente. Motivo por el cual ha colaborado con El Alfa en el tema 'Mi mami'.

Una canción pegadiza pero por la que muchos han criticado al cantante, ya que consideran que no ha aprovechado bien la oportunidad de hacer una canción junto alguien tan reconocido como Cardi B.

El principal motivo de estas críticas es el contenido de la canción, con una letra simple y repetitiva como "Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Yo soy tu papi, tú eres mi mami. Yo, yo soy tu papi, tú eres mi mami. Cuando tú me das ese pan, le pongo el salami".

De momento el vídeo supera los 5 millones de visualizaciones en tan sólo 3 días aunque no augura un éxito como los que suele conseguir la rapera.