Carmen Lomana publica una foto en bañador sin Photoshop y se defiende de las críticas

A sus 71 años, Carmen Lomana ha demostrado que no le hace falta Photoshop para estar espectacular en bañador. Aún así, no se ha quedado callada ante los usuarios que criticaban unas manchas rojas que tiene en su pierna.

Carmen Lomana está disfrutando de unos días de relax en Marbella. Y como toda celebrity que se precie, no ha dudado en compartir con sus miles de seguidores algunas imágenes de sus vacaciones.

En una de ellas, Lomana aparece espectacular en una hamaca luciendo un bañador blanco y una pamela. Sin filtros ni Photoshop, ya que, tal como ella dice, no sabe utilizarlo.

En su pierna pueden verse unas marcas de color rojo, que algunos usuarios no han tenido reparos en criticar. Y ella tampoco los ha tenido en responder: “Como veo que no paráis de criticar las manchitas rojas de mi pierna os explico para que me dejéis en paz”, empieza.

“Orgullosa de enseñarlas porque son consecuencia de un accidente de coche que casi pierdo la pierna. Bastante mejor que esos cuerpos llenos de tatuaje. Estos son naturales y “molan” cantidad. Algunas de mis seguidoras que ya me gustaría ver!deben ser perfectas.”

La publicación se ha llenado de mensajes apoyando a Lomana diciéndole que no haga caso a las críticas.