Aitana se convierte en la protagonista de su propia historia por primera vez en 'Metamorfosis'

Si hay en este país una artista que desata un interés inconmensurable es Aitana. Desde que, de alguna forma, la cantante con 18 años sacrificara su intimidad a cambio de una formación y exposición brutal en Operación Triunfo, su vida se ha convertido en todo un formato de telerrealidad y probablemente sin ella quererlo.

Su éxito en la música no ha parado de crecer, pero con ello también ha incrementado el interés en su vida más allá de los focos y del estudio de grabación, algo que siempre ha rechazado. Ahora, después de siete años presente en la música, la televisión, los escenarios, la publicidad y hasta en las marcas, la artista ha decidido darle la vuelta a la tortilla y diferenciar su vida real de la ficción con el esperado docurrealityAitana: Metamorfosis.

A través de seis capítulos (Miedo, Identidad, Hogar, Crear y Perfección), Aitana toma las riendas de su propio relato para sincerarse sobre todo aquello que la prensa y sus fans han rumoreado y extendido durante estos años. Y, en medio de este tornado mediático, la directora Chloe Wallace ha tenido la sensibilidad y el talento para conectar con la superestrella y mostrar su lado más humano.

Aitana en 'Metamorfosis' | NETFLIX

Metamorfosis sigue la figura de la cantante durante el año 2024, una auténtica montaña rusa para Aitana a la que los espectadores también están invitados. Porque, te consideres fan o no, el documental engancha y mantiene en vilo de principio a fin.

Un espacio de reflexión y vulnerabilidad

"Siempre he querido ser perfecta" es una de las reflexiones con las que comienza Metamorfosis. Con ella, Aitana empieza a desnudarse en lo emocional, mostrando cómo parece que nada es suficiente ni para ella misma ni para los demás. Porque sí, Metamorfosis es como un diario abierto y, pese a los límites que haya impuesto la protagonista, la vulnerabilidad, el miedo y la transparencia se palpan en cada escena.

Ser su mejor versión, vivir más el presente y ser consciente de sus logros, no agobiarse por no tenerlo todo bajo control, superar poco a poco los miedos, dejar de ser impaciente... Son solo algunas de las preocupaciones que muestra la artista delante de la cámara, siempre con ejemplos reales que vive en primera persona durante la grabación.

Aitana en 'Metamorfosis' | NETFLIX

Gracias a este documental también podemos ver que es cierto: Aitana no ha parado de trabajar en siete años. De Los Ángeles a México, de Miami a San Clemente de Llobregat, de Madrid a Ibiza... Multitud de espacios donde la artista vive mil y una vidas. Y todo eso pasa factura. Ella misma ha explicado en la promoción del proyecto que no había sido diagnosticada aún de depresión, pero en todo momento se puede apreciar que ella no está bien.

El funcionamiento de la industria musical, al detalle

Sin embargo, sin ninguna duda, lo mejor que hace Metamorfosis es mostrar de cerca cómo funciona la industria musical: desde la creación de música en el estudio (¡Ojo! se muestran canciones inéditas), la búsqueda incansable de un hit que reviente los charts, los innumerables ensayos para los conciertos, el antes y después de los shows, el afán de ser la número 1 y cómo detrás de una cantante hay un equipo entero controlando todos los detalles, sin dejar escapar nada y mimetizándose con la propia artista.

Con todo esto hay algo que se descuida y que está muy bien reflejado en Metamorfosis: la salud mental, la necesidad de parar y tratar con especialistas lo que está pasando. Todo eso lo gestiona Aitana, con sus psicólogos, y con su familia, un pilar fundamental en su vida.

Aitana en 'Metamorfosis' | NETFLIX

Reuniones, encuentros, eventos, llamadas, conciertos propios y ajenos, viajes en coche, en avión, no pasar por casa en meses... Solo de leerlo agota, y al verlo en Metamorfosis aún más. Pero sobre todo llama la atención, como espectador, ver siempre a mucha gente presente, dando la impresión de que la vida de la artista no es solo suya. No obstante, Aitana se molesta, una vez más, en insistir en que ella toma todas las decisiones finales en lo que respecta a su vida y carrera. "Creo que decir que eres un producto de una discográfica es un poco anticuado. Ahora se premia la creatividad", deja claro la protagonista.

Como se apuntaba antes, el hecho de que Aitana se muestre natural y se olvide de la presencia de la cámara para dar paso a su yo más humano es lo que permite empatizar con ella, y sí, empatizas. Pese a su vida millonaria de superestrella, sus malos días son los de todo el mundo y sí, llora en una mansión o en un hotel de cinco estrellas, pero su tristeza traspasa la pantalla y te conecta con ella.

La búsqueda de una vida normal siendo una estrella del pop

Con sus padres siempre cerca, la cantante se balancea con aparente éxito en una tensa cuerda en la que a veces hace demasiado esfuerzo por no caerse, porque entre los obstáculos se encuentran factores como la fascinación de la artista por la astrología, la cual se mezcla con su hipocondría, y sus (casi) decisiones recuerdan a las de cualquier diva del pop internacional a la que asocias con ciertos delirios.

Por esta misma línea, tal y como hace en redes sociales, la catalana compagina el trabajo con enseñar de cerca su vida en familia y con sus amigas: sus tías, sus primos y, sobre todo, su padre, con quien tiene un vínculo muy especial. Metamorfosis también consigue, sin excederse, que sientas ese agobio de que todo el mundo te conozca, se acerque a ti y te pida una foto.

Aitana en Ibiza, en 'Metamorfosis' | NETFLIX

Además, en Metamorfosis participan muchos testimonios del propio equipo de Aitana, que dirigen la narración con sus reflexiones y declaraciones. También hay 'estrellas invitadas', como Ibai Llanos, Nicky Nicole, David Bisbal, Rosanna Zanetti... Y el propio Sebastián Yatra.

La relación con Sebastián Yatra, muy de cerca

Sin duda ninguna, y dado el hermetismo en torno a la vida sentimental de Aitana, la presencia tan naturalizada de Sebastián Yatra es lo más impactante de Metamorfosis. El primer episodio muestra cómo se vivió el estreno de Akureyri desde un lugar hasta ahora desconocido: el de los propios artistas protagonistas.

Aunque la cantante no entra en muchos detalles sobre su relación sentimental, con ciertas bromas y comentarios se demuestra que es inestable, pero que ellos tienen un vínculo que va mucho más allá del amor. Y hay que decir que Aitana lo consigue: enseña lo que todos querían saber, pero no se excede en detalles. No hace del amor romántico el centro de su vida, pero lo muestra por primera vez de cerca, con naturalidad.

Como no podía ser de otra manera, nosotros, la prensa, estamos muy presentes. Aitana sigue sin comprender por qué provoca tanto interés su vida sentimental, y deja claro, a la par, que a ella le interesa mucho lo que digan de ella. Y no, no lo esconde, lo muestra a la perfección en el docurreality.

Aitana en 'Metamorfosis' | NETFLIX

Metamorfosis genera casi por igual muchas respuestas y nuevas preguntas. Sobre estas últimas, extraña de nuevo que la cantante haya decidido grabar su vida tan de cerca pese a ser tan reacia a que se conozca su lado más privado. También se deja en el aire si finalmente se podrán hacer los dos conciertos en el Bernabéu, pues estas dos nuevas fechas —27 y 28 de junio— parten en el documental con un "10%" de posibilidades de celebrarse. Y, sobre todo, ¿decidirá parar de verdad una temporada? De momento sabemos que pronto se estrenará su nuevo álbum, pero quizás no está lejos un descanso.

Por su parte, el propósito del documental es algo confuso: tal y como ha dicho Aitana, la idea inicial de esta producción era mostrar todo lo que hacía la artista hasta llegar al Santiago Bernabéu. Con la cancelación de los conciertos, pese a los intentos de recorrer otros territorios de su vida, sí se pierde ligeramente el propósito de lanzar el documental ahora. Incluso el nombre del mismo, Metamorfosis, quizás no haga justicia al contenido ni a la evolución que muestra la protagonista. Como ella bien ha dicho: empieza triste y acaba aún más triste. Al margen de esto, el resultado a nivel audiovisual es sobresaliente.

Quizás este documental es una forma de que Aitana se sienta por primera vez, fuera del escenario, protagonista de su propia historia, de su propia vida.