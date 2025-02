De '6 de febrero' a 'Oh My God', las canciones inéditas de Aitana que suenan en 'Metamorfosis'

Aitana estrena este 28 de febrero Metamorfosis, su esperado docurreality donde muestra su vida y sus emociones, tanto dentro del trabajo como en el plano personal.

En su nuevo proyecto, Aitana toma las riendas de su propia historia por una vez, y enseña lo que muchos le llevan pidiendo durante años: su vida detrás de los focos, cómo fue su relación con Sebastián Yatra y, sobre todo, canciones nuevas.

Metamorfosis sigue a Aitana a lo largo de 2024, un año en el que la cantante estuvo mucho tiempo metida en el estudio componiendo. Pues los espectadores tienen el placer de ver esto desde sus casas, e incluso de escuchar algún adelanto de este trabajo.

6 de febrero

Esta canción ya es lo más esperado en la discografía de Aitana. Desde que se escuchara en el tráiler de Metamorfosis, los fans de la catalana no han parado de pedir escucharla entera. Aunque parece que será un gran hit de su nuevo disco, todavía falta para tenerla entre nuestras manos.

No obstante, el proceso de creación de este tema es el que más se ve en el documental. Todo el equipo de Aitana le pedía que compusiera el temazo con el que abrir su concierto en el Santiago Bernabéu antes de que el estadio cancelara sus dos shows de diciembre.

Tanto se focalizó la artista en ello que acabó conquistando a todo su entorno con el resultado del estudio con 6 de febrero. Ella misma mostró su entusiasmo con la canción, que no dejó de escucharla y enseñarla.

Según cuenta la artista, con el tiempo el álbum ha dado un gran giro, pero parece que 6 de febrero se mantendrá en él. De hecho, estaba planeado para ser sacado en noviembre si no "componía algo mucho mejor", pero la cancelación del cierre de Alpha sobre el escenario supuso un cambio de planes.

Además, la expectación por el tema va mucho más allá: ella misma deja caer en Metamorfosis a quién dedica la canción, y es nada menos que a Sebastián Yatra. Según se puede ver en el docurreality, compone el tema tras su segunda ruptura.

Ella quería escribir "Maldito, me dejaste tú primero", pero se decantó por "Me olvidaste tú primero" en el verso que más ha sonado hasta el momento.

Todo esto se refleja en la letra:

Yo te quiero,

maldito me olvidaste el primero,

tú que me prometiste el mundo entero,

ahora devuélveme el 6 febrero.

Porque vivo bailando por no llorar más,

te veo en todas partes todavía no te vas,

a veces pienso que tu me usaste para olvidarte de otra...

Oh My God

Y volvió a pasar

Oh my god

Qué importa si no te voy a llamar,

Qué importa si nos vimos y volvió a pasar

Por qué a veces yo te vuelvo a pensar.

Ou oh oh oh

Oh my god!

Estos versos son el resultado de otra grabación de Aitana junto a los productores en el estudio. La artista juega con las tonalidades y los versos hasta que parece que da con la tecla correcta.

"Con el Oh my god ha pasado algo como con Las Babys, es muy divertido", dicen desde su equipo. Es un tema que les gusta a todos, pero no lo ven como un potencial hit.

"Estoy viendo dónde encontrarme ahí [...] De momento me gusta, pero necesito escuchar todo lo demás que vaya haciendo", asegura Aitana sobre la canción que acababa de componer. ¿Estará en su cuarto álbum?

Espectacular

Otro tema inédito que suena, aunque muy poco, lleva por nombre Espectacular. Lo podemos apreciar cuando la cantante hace una videollamada con sus padres para enseñárselo y, según confiesa, va dedicada a sus dos progenitores. Poco se escucha la canción, pues suena a través del móvil, pero en una parte del tema dice "Tus ojitos mirándome".

Los fans que tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo del docurreality en la premier, pronto se hicieron eco de Espectacular, y Aitana no tardó en desmentir que vaya a formar parte de su nuevo álbum.

"El álbum luego da un giro '360' y os aseguro que vais a flipaaaaaaar, ay", confesó la artista desde su cuenta de X. Probablemente Espectacular se quede en el cajón, pero sus fans ya se la están pidiendo a gritos.

Sea como sea al final con estas canciones, ver el proceso creativo y escuchar los adelantos es todo un regalo para sus fans.