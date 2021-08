¿De derechas o de izquierdas? Cepeda responde al revuelo en Twitter tras haberse pronunciado en política

Cepeda está promocionando La Fortuna, su nuevo single que marca una nueva etapa tras el lanzamiento de Con los pies en el suelo, el álbum que lanzó en 2020.

En sus entrevistas, el artista gallego trata otros temas que van más allá de la música como, por ejemplo, la política. En una reciente entrevista con El País, Cepeda no tuvo problemas en hablar de su ideología política: "Me da igual de derechas que de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología".

Una reflexión que causó un gran revuelo en redes sociales, ya que muchos usuarios no entendieron como defendía una economía de derechas y políticas sociales al mismo tiempo.

"Todavía no he visto que hay de malo en decir que ganaría más pasta con un gobierno de derechas pero que mi ideología es la contraria. Decir que no te identificas con ningún partido por su mierda de gestión en este país está penado con la soga twittera. Disfrutad de la entrevista", ha escrito Cepeda en Twitter tras ver la polémica que se ha generado a partir de sus declaraciones.

Su enfrentamiento con Vox

Esta no es la primera vez que Cepeda se pronuncia sobre política en redes sociales. El motivo por el que le preguntaron por este tema en la entrevista fue a raíz de un encontronazo que tuvo en Twitter con Vox.

El artista arremetió contra Santiago Abascal por sus declaraciones sobre el ingreso mínimo vital. "Deja de engañar al pueblo con tu racismo encubierto", le espetó Cepeda, a lo que el partido de Abascal de respondió llamándole "pijoprogre".

“Lo que me sentó mal realmente es que un partido político, el cuarto partido político más votado en España, se centre en insultar a una persona por redes sociales. Me molestó más eso que el hecho de que me insulten. A mí eso me da igual”, ha explicado en la entrevista.