Chanel confiesa tener una "lista negra" con "gente famosa" por el odio que recibió tras ganar el Benidorm Fest

Este viernes 12 de enero sale a la venta ¡Agua!, el primer disco de Chanel.

Lo hace dos años después de que el huracán SloMo arrasase Eurovisión. Pero antes de conseguir el tercer puesto para España, el mejor resultado en los últimos 27 años, la hispanocubana tuvo que soportar una oleada de odio y críticas. No todos vieron con buenos ojos ni su candidatura ni su victoria en el Benidorm Fest de 2022. Los espectadores rivalizaron y censuraron la decisión del jurado, que la hizo ganadora por encima de las propuestas de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini.

"Esa gente me hizo mucho daño, mi saludo está retirado"

Optó por la templanza y trabajó sin descanso su puesta en escena en Eurovisión, estoica ante la marabunta de comentarios negativos que se vertieron en redes durante los meses previos al certamen europeo.

"Recibí insultos racistas y machistas espantosos. También de gente famosa. Obviamente tengo una lista negra, que no te la voy a compartir. Pero esa gente me hizo mucho daño, y a mi familia y amigos. Con esas personas no quiero coincidir y mi saludo está retirado. Es una cuestión de honor", dice la artista, de 32 años, en una entrevista con Carlos Marcos para El País.

No era la primera vez que sufría en sus carnes el desprecio ajeno. Antes de saltar a la fama, vivió una experiencia muy desagradable en una oficina de Correos. "Estaba en la fila y tuve que comprar en la ventanilla un cartón para envolver (el paquete), así que me aparté un poco de la fila. La señora que había detrás me dijo: 'Esta niña... Si es que en tu país no te dan ni cartón'. Le contesté, claro: 'Señora, necesita viajar. Mi país es este'. Fue horrible. Así que sí, sigo recibiendo racismo", cuenta.

"He tenido momentos de llorar y no poder respirar"

La hazaña eurovisiva cambió la conversación y la aupó como una gran diva. Pasaron de descalificarla a exigirle nueva música, nuevo material. Canciones que han ido saliendo de manera muy espaciada y que ahora se recopilan, con algunas inéditas, en ¡Agua!, su primer disco. Mucho se ha especulado con los motivos de esta demora, pero ella lo justifica. "A pesar de la demanda de inmediatez quería tomarme mi tiempo para construir algo sólido de lo que sentirme orgullosa", mantiene, alejando sus canciones de las que se consumen rápidamente en las plataformas.

Lleva tiempo en terapia con una psicóloga para lidiar con todo esto. Trabaja continuamente en su carrera pero en también sí misma. Aunque a veces duda, tiene fuerza suficiente para lidiar con esto y con lo que se ponga por delante. "He tenido momentos muy malos, de llorar y llorar, de ansiedad,de no poder respirar, de llamar a mis amigos a las tantas de la madrugada para decirles: “Por favor, venid, os necesito”. Pero la frase “tirar la toalla” nunca ha salido de mi boca. Esto lo he hablado con mi psicóloga: soy una guerrera por naturaleza, me fui de mi país natal con cuatro años", termina.

Este mismo jueves, la artista se dejaba caer por Cuerpos especiales para charlar con Eva Soriano y Nacho García, a quienes ha confesado que la canción que da nombre a su disco, ¡Agua!, es una canción autobiográfica en la que "cuenta cosas". Quizá tengan que ver con esa "lista negra" y el calvario que tuvo que vivir por aquel entonces.