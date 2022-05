Chanel publica la primera foto con su novio Bastian Iglesias

Te interesa Cuánto dinero cuesta la habitación del lujoso hotel de Mallorca en el que está Chanel de vacaciones con su novio

Chanel ya no oculta su relación con Bastian Iglesias. Después de ser pillada de vacaciones en Mallorca con su novio, la cantante de 30 años ha decidido compartir en redes un selfi con su chico. Así nadie tiene la exclusiva.

La pareja disfruta de unos días de descanso tras el éxito de la cantante en Turín, donde quedó logró el tercer puesto para España en Eurovisión 2022 con la canción SloMo.

Chanel y su novio Bastian Iglesias, en Mallorca. // Europa FM

Chanel ha subido también vídeos y fotos del hotel aunque no aparece AFKAR, nombre artístico del novio de Chanel. Él también ha subido vídeos a través de Instagram Stories y en una de esas grabaciones aparece Chanel en un coche.

¿Quién es Bastian Iglesias?

Bastian Iglesias es un músico madrileño de 36 años cuyo nombre artístico es A F K A R. De él sabemos que antes de trabajar en la música se dedicó a descargar camiones y que vivió durante una temporada en Londres. A su regreso fue cuando nació este proyecto.

"Nació en mi antiguo lugar de creación, un espacio que fue como un sueño para mí. Una nave muy grande con espejos, croma, baños, cocina… entre allí cuando volví a Madrid de Londres y no exagero cuando digo que iba casi todos los días, en los días mas fríos de invierno aguantaba con 3 capas de ropa y recuerdo que no podía ni tocar el teclado porque tenía las manos heladas. Allí no solo componía y producía música de manera impulsiva, también tenía espacio para expresarme bailando e interpretando sin molestar a nadie", contó en una entrevista en IndyRock con motivo del lanzamiento de su single Mucho te falta.

"Como influencias principales podría decir que la música hiphop, música clásica e impresionista, el gospel, el soul, el pop más atrevido o la música electrónica, pero podría decir muchas más", añadió entonces cuando contó que su idea era "ir sacando las 22 canciones" que había seleccionando el verano del 2020: "Lo siguiente que saldrá será un álbum llamado Laboratory pero no sé cuando va a pasar aún".

No lo hizo así porque cambió sus planes. El 2021 formó un dúo musical junto a la actriz Berta Vázquez, bajo el nombre Museum. El primer álbum que presentaron se llamó A Year Without You y es una propuesta íntima, experimental y muy original.