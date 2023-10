Charlie Puth rinde homenaje a Matthew Perry y canta 'I'll be there for you' en su último concierto

Matthew Perry se ha ido, pero Chandler Bing será eterno. El actor fallecía este sábado en su casa de Los Ángeles, donde su asistente lo encontró ahogado en el jacuzzi sobre las 16:00h.

La policía investiga ahora las causas de la muerte, pero se sabe que no había indicios de violencia en el cuerpo. El actor, que acumulaba un largo historial en el consumo de drogas, estaba en proceso de rehabilitación y esa misma mañana había hecho deporte durante dos horas. Él mismo contó en sus memorias que llegó a tomar 55 pastillas de Vicodin al día y que existen tres temporadas de Friends que no recordaba haber rodado. Se gastó cerca de seis millones de dólares en desintoxicarse y sus compañeros de reparto siempre le apoyaron en su batalla personal.

El actor deja a sus 54 años un legado en el mundo de la comedia inconmensurable. Interpretar al sarcástico, entrañable y bromista Chandler en Friends le ha valido para ser conocido en todo el planeta, ya que la serie continúa vigente casi 20 años después de su final en 2004.

I'll be there for you es el título de la canción de The Rembrandts que sirvió como banda sonora durante las 10 temporadas.

Un himno de la serie que cualquier fan podría tararear, igual que Charlie Puth, que quiso cantarla en formato acústico durante su último concierto para rendir homenaje al fallecido intérprete. Fue en Melbourne (Australia) la noche del sábado.

El público la coreó sin dudarlo y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche. Acto seguido interpretó See you again, de Whiz Khalifa.

Siempre estaremos para ti, Matthew.