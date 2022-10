Matthew Perry y sus problemas con las drogas y el alcohol: 15 veces en rehabilitación, 14 cirugías y un largo coma

Matthew Perry ya se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de la televisión de los 90. Su icónico papel como Chandler Bing en Friends marcó un antes y un después en la comedia y son muchos los que siempre se acordarán de este personaje.

Sin embargo, a pesar de que el actor ha basado su carrera en el humor, también ha querido demostrar que tiene un perfil serio y va a publicar en breves su autobiografía Lovers, and the Big Terrible Thing y ha concedido una primera entrevista en la que detalla muchos de los problemas que tuvo en su juventud.

El actor estuvo en coma durante dos semanas

Tal y como ha revelado a People, sufrió graves problemas por su adicción a las drogas y el alcohol y estuvo muy cerca de morir cuando tenía 49 años. Debido al consumo excesivo de opioides, le estalló el colon y estuvo en coma durante dos semanas y cinco meses ingresado en el hospital usando una bolsa de colostomía.

Su primer ingreso hospitalario fue uno de los más duros: "Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir". Tuvieron que conectarlo a una máquina que se encarga de la respiración y el latido del corazón: "Este aparato se llama Ave María y nadie sobrevive a eso".

Matthew comenzó a consumir justo al empezar a participar en Friends, pero al cumplir los 34 años todo se descontroló. Llegó a tomar 55 pastillas de Vicodin al día y no podía parar de hacerlo: "Si la policía viniera a mi casa y me dijera: 'Si bebes esta noche, te vamos a llevar a la cárcel', comenzaría a hacer la maleta. No podría parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Entonces se pone peor y peor a medida que envejeces".

Frame de 'Friends' // getty images

Matthew fue operado 14 veces del estómago

Además, ha recordado una de las noches que más le marcó para decidir no consumir más: "Había cinco personas conectadas a una máquina esa noche y las otras cuatro murieron y yo sobreviví". "Así que la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fui yo? Tiene que haber algún tipo de razón", ha señalado.

El actor tuvo muchísimas recaídas e incluso tuvo que entrar en rehabilitación 15 veces, aunque finalmente ya está limpio.

Aun así, sus adicciones le han dejado secuelas, tanto físicas como psicológicas. Fue operado 14 veces del estómago y le han quedado algunas cicatrices, pero esto le sirve para recordar que debe mantenerse sobrio: "Todo lo que tengo que hacer es mirar hacia abajo".

Muchos años después, Matthew ya ha dejado atrás esta época y se mantiene totalmente sobrio gracias, por ejemplo, al deporte. Sin embargo, no ha querido olvidarse de esto para no repetirlo.