El valioso motivo por el que Matthew Perry quería ser recordado tras su muerte

Hollywood y el mundo entero lloran la muerte de Matthew Perry, el icónico Chandler Bing de Friends, que ha fallecido a los 54 años en su domicilio de Los Angeles tras un paro cardíaco mientras se entrababa relajándose en su jacuzzi.

En noviembre de 2022, hace a penas un año, el actor se sentó en Q with Tom Power y habló de su historia de supervivencia tras su tórrido pasado con el alcohol y las drogas y de cómo le dio la vuelta a su situación y usó esa energía para ayudar a los demás.

En esta charla, el actor reveló cuál era el motivo por el que quería ser recordado tras su muerte, y ahora que ha llegado ese triste momento, es una buena ocasión para recordar sus palabras, y que sus fans lleven a cabo su voluntad a modo de homenaje.

"He tenido muchos altibajos en mi vida. Todavía estoy trabajando en ello personalmente, pero lo mejor de mí es que si un alcohólico o drogadicto se me acerca y me dice: "¿Me ayudarás?' Siempre diré: "SÍ, sé cómo hacer eso". Lo haré por ti, aunque no siempre pueda hacerlo por mí mismo. Así que lo hago siempre que puedo. En grupos o uno a uno. Y creé la Casa Perry en Malibú, un centro de vida sobria para hombres", expresó Perry sobre su pasado como adicto y lo que le había impulsado a ayudar a otros en su misma situación.

"También escribí mi obra The End of Longing, que es un mensaje personal para el mundo, una forma exagerada de mí como borracho. Tenía algo importante que decirle a personas como yo y a personas que aman a personas como yo", añadió sobre su adicción.

Justo después, el artista contó el motivo por el que quería que le recordasen tras su muerte:

"Cuando muera, sé que la gente hablará de FRIENDS, FRIENDS, FRIENDS. Y estoy contento por eso, feliz de haber hecho un trabajo sólido como actor, así como de haberle dado a la gente múltiples oportunidades de burlarse de mis luchas en la “web”, pero cuando muera, en lo que respecta a mis supuestos logros,sería bueno si FRIENDS figurara muy por detrás de las cosas que hice para tratar de ayudar a otras personas. Sé que no sucederá, pero sería bueno", contó con sinceridad.

El actor no se equivocó: hoy muchas personas están recordando a Matthew Perry como el alegre, bromista y sarcástico Chandler Bing de Friends, pero fue mucho más que una caja de risas; fue una persona que quiso ayudar a los demás a raíz de su demoledora experiencia, y lo consiguió con creces.

Una acción solidaria y sincera por la que también será recordado, y que no se verá eclipsada por su carrera actoral.