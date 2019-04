Charlize Theron desvela que su hija es transgénero: "Me miró y dijo: ¡No soy un niño!"

Ahora tiene siete años, pero cuando Jackson confesó a su madre, Charlize Theron, cómo realmente se sentía, solo tenía tres. "Sí, yo también pensaba que era una niño. Hasta que con tres años me miró y dijo: ¡No soy un niño!", revela la actriz a The Daily Mail.

En 2015, la actriz, de origen Sudafricano, adoptó a la pequeña August, que se convirtió en hermana de Jackson. Charlize Theron ha sido criticada en más de una ocasión por vestir a Jackson con faldas o vestidos, pero ahora zanja cualquier atisbo de polémica con esta confesión. "Así que ahí lo tienes, tengo dos preciosas hijas que, como cualquier padre, quiero proteger y ver prosperar. Ellas deben ser quienes se encuentren a sí mismas mientras crecen, no es algo que tenga que decidir yo. Mi trabajo como madre es honrarlas y amarlas y asegurarme que tienen todo lo que necesitan para ser quienes ellas deseen. Haré todo lo que esté en mi mano para que mis hijas tengan ese derecho y se las proteja", afirma la ganadora de un Premio Oscar.

La actriz, que creció en una pequeña granja, tuvo que lidiar con una infancia complicada, pero reconoce que su madre le ha dado la mejor educación posible. Por eso no se esconde, ni esconde a sus hijas. "Crecí en Sudáfrica, donde la gente vivía con medias verdades, susurros y mentiras y nadie se atrevía a decir nada de frente. Y a mí me criaron específicamente para no ser así. Mi madre me enseñó a alzar la voz", finaliza.