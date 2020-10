Chenoa, obligada a grabar este vídeo por Natalia: “Cuando tu amiga te obliga a modernizarte”

Natalia Rodríguez quiere que Chenoa se abra una cuenta en TikTok y le ha "obligado" a hacer un divertido baile. Aunque Chenoa confiesa que no se veía haciendo este tipo de bailes, al final se ha atrevido y lo está usando para que sus seguidores decidan si se abre la cuenta en TikTok o no... ¡Y parece que ya puede ir preparando este nuevo perfil!

Durante el confinamiento TikTok se convirtió en la app más descargada y proporcionando largos momentos de entretenimiento y diversión a todos. Una de las características de esta red social, son los 'challenge' de bailes que se van repitiendo una y otra vez con coreografías, en muchos casos, de lo más complicadas.

Natalia Rodríguez, la benjamina de la primera edición de OT, ya se ha apuntado a esta moda y está animando a que su amiga Chenoa se abra una cuenta en TikTok.

Y aunque parece que la jurado de Tu Cara Me Suena se resiste, la insistencia de su amiga han dado sus frutos, tal como muestra en la conversación previa al baile que ha publicado.

Dialogo antes de esto:

Natalia: Venga vamos hacer esto que mola!

Yo: no gracias, no lo veo.

Natalia: que si hombre!!! Que es muy divertido!!

Yo: que no q no me sale !!

Natalia: que si que lo haces muy bien!!

Yo: venga vaaaale jajajajja

"Cuando tu amiga te obliga a modernizarte", escribe junto a muchos emojis de risa, para lanzar una propuesta a sus seguidores: "Si os mola me pienso lo de hacerme el #tiktok Pulgares hacia arriba si es un SI 👍 Pulgares hacia abajo si es un NO 👎 Gracias", concluye.

El vídeo está siendo todo un éxito con más de 440.000 reproducciones y supera los 1.000 comentarios, muchos con los esperados pulgares arriba.